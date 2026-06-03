По сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезону
В Крыму малый и средний бизнес приготовил для туристов лучший сценарий отдыха – эксперт
© РИА Новости Крым . Дмитрий макеевРисунок на мокром морском песке
© РИА Новости Крым . Дмитрий макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. На старте курортного сезона представители малого и среднего бизнеса в Крыму готовы комфортно разместить, вкусно накормить и создать сценарий интересного отдыха для всех гостей полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала представитель Крымского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Анастасия Пучкова.
По ее словам, сейчас отели привлекают специалистов, которые умеют создавать именно "сценарий отдыха". И по этому принципу перестраиваются финансовые модели и культура отдыха.
"Крым всегда ориентирован на качественный отдых и максимально готовится к встрече гостей. И сейчас вся курортная отрасль как раз-таки направлена на то, чтобы подготовиться к тому, что у нас будет хороший курортный сезон. Подтягиваются все направления", - рассказала гостья эфира.
Она отметила также "суперспособность" крымского бизнеса работать в непростых условиях, которая, в том числе, опирается на меры государственной поддержки.
"Крымский бизнес работает в особых условиях, всегда какие-то новые вызовы выпадают на судьбу крымских предпринимателей, но мы устойчиво показываем эффективность, возможность, даже суперспособность работать и достойно отвечать всем вызовам. И на сегодняшний день, несмотря на все сложности, на увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей, предпринимательская активность у нас не уменьшается, а количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых лиц только растет", - обозначила она.
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