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По сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезону

По сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезону - РИА Новости Крым, 03.06.2026

По сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезону

На старте курортного сезона представители малого и среднего бизнеса в Крыму готовы комфортно разместить, вкусно накормить и создать сценарий интересного отдыха... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T22:15

2026-06-03T22:15

2026-06-03T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. На старте курортного сезона представители малого и среднего бизнеса в Крыму готовы комфортно разместить, вкусно накормить и создать сценарий интересного отдыха для всех гостей полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала представитель Крымского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Анастасия Пучкова.По ее словам, сейчас отели привлекают специалистов, которые умеют создавать именно "сценарий отдыха". И по этому принципу перестраиваются финансовые модели и культура отдыха.Она отметила также "суперспособность" крымского бизнеса работать в непростых условиях, которая, в том числе, опирается на меры государственной поддержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизили налоговые ставки для бизнеса – кому и на сколькоВ Крыму зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего бизнесаВ крымских городах открывают новые объекты для туристов и жителей полуострова

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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