https://crimea.ria.ru/20260603/ploschadka-nomer-odin-chem-krym-privlekaet-investorov-1156560843.html

Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов

Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов

Крым имеет все шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России, а в перспективе неизбежно будет привлекать и иностранных инвесторов. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T15:47

2026-06-03T15:47

2026-06-03T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крым имеет все шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России, а в перспективе неизбежно будет привлекать и иностранных инвесторов. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в комментарии РИА Новости Крым на полях Петербургского международного экономического форума.При этом, главное преимущество полуострова – логистическое удобство внутренних маршрутов, подчеркивает глава республиканского Госсовета.Основными инвестиционными направлениями Константинов считает сельское хозяйство, в том числе виноделие, сферу курортов, туризма и здравоохранения, в частности – развитие грязелечения. Все это, по его мнению, получит главное развитие после окончания СВО, а в перспективе станет точкой притяжения и для зарубежных инвесторов."Как только появится хотя бы какая-то возможность, они (иностранные инвесторы – ред.) будут это делать. Экономика на Западе просаживается. Уже сейчас они заходят в Россию. Не потому, что вдруг полюбили нас. Их жизнь заставляет. Они понимают, что рынков не так много и уступать это азиатским рынкам не очень хочется. Поэтому, я думаю, будет. Но если откровенно говорить, нам более чем достаточно российских инвесторов. Пока у нас такого ощущения, что нам чего-то не хватает, нет", – констатировал спикер крымского парламента.Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений, сообщала ранее заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять летИнвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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