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Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов
Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов
Крым имеет все шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России, а в перспективе неизбежно будет привлекать и иностранных инвесторов. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T15:47
2026-06-03T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крым имеет все шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России, а в перспективе неизбежно будет привлекать и иностранных инвесторов. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в комментарии РИА Новости Крым на полях Петербургского международного экономического форума.При этом, главное преимущество полуострова – логистическое удобство внутренних маршрутов, подчеркивает глава республиканского Госсовета.Основными инвестиционными направлениями Константинов считает сельское хозяйство, в том числе виноделие, сферу курортов, туризма и здравоохранения, в частности – развитие грязелечения. Все это, по его мнению, получит главное развитие после окончания СВО, а в перспективе станет точкой притяжения и для зарубежных инвесторов."Как только появится хотя бы какая-то возможность, они (иностранные инвесторы – ред.) будут это делать. Экономика на Западе просаживается. Уже сейчас они заходят в Россию. Не потому, что вдруг полюбили нас. Их жизнь заставляет. Они понимают, что рынков не так много и уступать это азиатским рынкам не очень хочется. Поэтому, я думаю, будет. Но если откровенно говорить, нам более чем достаточно российских инвесторов. Пока у нас такого ощущения, что нам чего-то не хватает, нет", – констатировал спикер крымского парламента.Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений, сообщала ранее заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять летИнвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, новости крыма, крым, пмэф, экономика, экономика крыма
Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов

Крым имеет шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России – Константинов

15:47 03.06.2026
 
© Министерство туризма КрымаВид на Крым
Вид на Крым
© Министерство туризма Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крым имеет все шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России, а в перспективе неизбежно будет привлекать и иностранных инвесторов. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в комментарии РИА Новости Крым на полях Петербургского международного экономического форума.

"На территории республики мы ощущаем колоссальный интерес инвесторов. Причем он закладывается на будущее, понимая, что это будет одна из самых сильных в Российской Федерации инвестиционных площадок. Может быть, даже номер один. Очень многое для этого сделано за последние годы, причем фундаментально. Например, дороги, энергоснабжение, газоснабжение", – заявил Константинов.

При этом, главное преимущество полуострова – логистическое удобство внутренних маршрутов, подчеркивает глава республиканского Госсовета.
"При размещении определенного проекта ты попадаешь в течение часа в любой конец Крыма", – поясняет он.
Основными инвестиционными направлениями Константинов считает сельское хозяйство, в том числе виноделие, сферу курортов, туризма и здравоохранения, в частности – развитие грязелечения. Все это, по его мнению, получит главное развитие после окончания СВО, а в перспективе станет точкой притяжения и для зарубежных инвесторов.
"Как только появится хотя бы какая-то возможность, они (иностранные инвесторы – ред.) будут это делать. Экономика на Западе просаживается. Уже сейчас они заходят в Россию. Не потому, что вдруг полюбили нас. Их жизнь заставляет. Они понимают, что рынков не так много и уступать это азиатским рынкам не очень хочется. Поэтому, я думаю, будет. Но если откровенно говорить, нам более чем достаточно российских инвесторов. Пока у нас такого ощущения, что нам чего-то не хватает, нет", – констатировал спикер крымского парламента.
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений, сообщала ранее заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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