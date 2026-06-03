https://crimea.ria.ru/20260603/pensii-i-detskie-posobiya-v-iyune--kakie-vyplaty-pridut-dosrochno-1156525612.html

Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочно

Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочно - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочно

Более 300 тысяч крымчан получат в июне пенсию досрочно в связи с праздниками, а детские пособия будут начислены в обычные даты. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T09:40

2026-06-03T09:40

2026-06-03T09:40

пенсия

пособия и выплаты

крым

новости крыма

отделение социального фонда россии по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Более 300 тысяч крымчан получат в июне пенсию досрочно в связи с праздниками, а детские пособия будут начислены в обычные даты. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Крым.Если вместе с пенсией приходят другие выплаты, они также будут перечислены заранее, придут автоматически, никуда обращаться для этого не нужно, подчеркивается в сообщении. Пенсионеры, которым выплаты доставляет "Почта Крыма", получат деньги согласно графику работы почтовых отделений.Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства будут перечислены по стандартному графику 5 июня. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей поступит 8 июня.С 22 мая 2026 года в силу вступили новые правила сохранения единого пособия для многодетных крымчан, сообщала ранее заместитель управляющего Отделением Социального фонда РФ по республике Татьяна Сапронова. Если многодетная семья уже получала единое пособие, и при новом обращении среднедушевой доход оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения не более чем на 10%, выплата может быть сохранена еще на 12 месяцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом годуБолее 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплатуИзменения при снятии наличных и новые детские выплаты: что ждет россиян в июне

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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