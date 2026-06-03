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Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочно
Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочно - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочно
Более 300 тысяч крымчан получат в июне пенсию досрочно в связи с праздниками, а детские пособия будут начислены в обычные даты. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Более 300 тысяч крымчан получат в июне пенсию досрочно в связи с праздниками, а детские пособия будут начислены в обычные даты. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Крым.Если вместе с пенсией приходят другие выплаты, они также будут перечислены заранее, придут автоматически, никуда обращаться для этого не нужно, подчеркивается в сообщении. Пенсионеры, которым выплаты доставляет "Почта Крыма", получат деньги согласно графику работы почтовых отделений.Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства будут перечислены по стандартному графику 5 июня. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей поступит 8 июня.С 22 мая 2026 года в силу вступили новые правила сохранения единого пособия для многодетных крымчан, сообщала ранее заместитель управляющего Отделением Социального фонда РФ по республике Татьяна Сапронова. Если многодетная семья уже получала единое пособие, и при новом обращении среднедушевой доход оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения не более чем на 10%, выплата может быть сохранена еще на 12 месяцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом годуБолее 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплатуИзменения при снятии наличных и новые детские выплаты: что ждет россиян в июне
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пенсия, пособия и выплаты, крым, новости крыма, отделение социального фонда россии по республике крым
Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочно
Крымчане получат июньскую пенсию досрочно – Социальный фонд
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Более 300 тысяч крымчан получат в июне пенсию досрочно в связи с праздниками, а детские пособия будут начислены в обычные даты. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Крым.
"В связи с выходными и праздничными днями Отделение СФР по Республике Крым перечислит пенсии 5 и 11 июня. Досрочная доставка коснется всех видов пенсии, включая страховые и социальные, пенсии по старости и по инвалидности", – проинформировали в пресс-службе.
Если вместе с пенсией приходят другие выплаты, они также будут перечислены заранее, придут автоматически, никуда обращаться для этого не нужно, подчеркивается в сообщении. Пенсионеры, которым выплаты доставляет "Почта Крыма", получат деньги согласно графику работы почтовых отделений.
"Длинные праздничные выходные не затрагивают выплату детских пособий. Все семьи получат средства в привычные даты. Большинство пособий банки перечислят 3 июня", – уточнили в отделении.
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства будут перечислены по стандартному графику 5 июня. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей поступит 8 июня.
С 22 мая 2026 года в силу вступили новые правила сохранения единого пособия для многодетных
крымчан, сообщала ранее заместитель управляющего Отделением Социального фонда РФ по республике Татьяна Сапронова. Если многодетная семья уже получала единое пособие, и при новом обращении среднедушевой доход оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения не более чем на 10%, выплата может быть сохранена еще на 12 месяцев.
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