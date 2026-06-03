https://crimea.ria.ru/20260603/pare-iz-sevastopolya-grozit-do-20-let-za-sklad-narkotikov-i-zakladki-1156544400.html

Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки

Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки

27-летняя жительница Севастополя и ее 36-летний сожитель устроили склад с наркотиками в арендованном доме и размещали закладки на территории города. Как... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T09:52

2026-06-03T09:52

2026-06-03T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 27-летняя жительница Севастополя и ее 36-летний сожитель устроили склад с наркотиками в арендованном доме и размещали закладки на территории города. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленники задержаны.По данным полицейских, сожители работали закладчиками в теневом наркомаркете. Наркотики забирали из тайников по координатам от куратора, фасовали его на дозы, после чего делали "закладки".Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе метилэфедрон общей массой около 150 граммов, что является крупным размером. Открыто уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, его подельнице избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией – видео В Севастополе нашли склад наркотиков: задержаны двое "закладчиков"Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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