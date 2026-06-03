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Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки
Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки
27-летняя жительница Севастополя и ее 36-летний сожитель устроили склад с наркотиками в арендованном доме и размещали закладки на территории города. Как... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T09:52
2026-06-03T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 27-летняя жительница Севастополя и ее 36-летний сожитель устроили склад с наркотиками в арендованном доме и размещали закладки на территории города. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленники задержаны.По данным полицейских, сожители работали закладчиками в теневом наркомаркете. Наркотики забирали из тайников по координатам от куратора, фасовали его на дозы, после чего делали "закладки".Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе метилэфедрон общей массой около 150 граммов, что является крупным размером. Открыто уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, его подельнице избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией – видео В Севастополе нашли склад наркотиков: задержаны двое "закладчиков"Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда
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96
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умвд россии по севастополю, севастополь, новости севастополя, наркотики, закон и право
Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки

Паре из Севастополя грозит до 20 лет колонии за закладки и склад наркотиков на дому

09:52 03.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 27-летняя жительница Севастополя и ее 36-летний сожитель устроили склад с наркотиками в арендованном доме и размещали закладки на территории города. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленники задержаны.
По данным полицейских, сожители работали закладчиками в теневом наркомаркете. Наркотики забирали из тайников по координатам от куратора, фасовали его на дозы, после чего делали "закладки".
"В ходе осмотра арендованного дома, в котором проживала парочка, стражи порядка обнаружили и изъяли около 100 полимерных свертков с "синтетикой", готовых к сбыту, несколько зип-пакетов с кристаллами, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы высокой точности и упаковочные материалы", – сказано в сообщении.
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе метилэфедрон общей массой около 150 граммов, что является крупным размером.
Открыто уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, его подельнице избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.
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