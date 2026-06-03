https://crimea.ria.ru/20260603/ot-nabroskov-leonardo-do-rantsevykh-konstruktsiy--istoriya-parashyuta-1156550738.html

От набросков Леонардо до ранцевых конструкций – история парашюта

От набросков Леонардо до ранцевых конструкций – история парашюта - РИА Новости Крым, 03.06.2026

От набросков Леонардо до ранцевых конструкций – история парашюта

"Если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна шириной и вышиной в 12 локтей, он сможет бросаться с любой высоты, без опасности для себя", – так написал РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T14:05

2026-06-03T14:05

2026-06-03T14:05

инфографика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. "Если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна шириной и вышиной в 12 локтей, он сможет бросаться с любой высоты, без опасности для себя", – так написал итальянский художник Леонардо да Винчи и в 1483 году создал первый эскиз парашюта.Следующие 137 лет эскиз не пригодился, зато с развитием воздухоплавания изобретатели вернулись к идее и в 1617-ом хорватский ученый Фауст Вранчич по наброску да Винчи сконструировал модель парашюта и сам испытал его, прыгнув в Братиславе с колокольни высотой 86 метров.В 1783-м французский физик Луи-Себастьян Ленорман предложил свою модель – из полотна, обклеенный бумагой изнутри, с сидением из ивовых прутьев. Сначала с ее помощью с балкона обсерватории в Монпелье он спускал животных, затем прыгнул сам, а потом дал конструкции название "парашют", соединив греческое слово "пара" – "против" и французское "шюте" – "падение". Это произошло в 1785-ом.В этот же год, 3 июня, француз Франсуа Бланшар предложил свой вариант аппарата для благополучного спуска человека с воздушного шара и сбросил на нем собаку с 300-метровой высоты. Собака приземлилась благополучно, а дата ее полета стала считаться Днем рождения парашюта.22 октября 1797 года первым человеком, спустившимся на парашюте с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. После этого прыжка было предложено проделать отверстие в центре купола, чтобы через него мог выходить воздух. А изобретателем авиационного ранцевого парашюта считается россиянин Глеб Котельников.Эти и другие факты из истории парашюта – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День рождения парашюта: как летается над Крымом – ВИДЕО Если семья родилась крылатой: династия парашютистов из КрымаПервым делом - парашюты: крымские спасатели рассказали о своей работе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика