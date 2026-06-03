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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Российские военные за сутки боев на всех линиях фронта уничтожили еще 1300 украинских боевиков, разбили вражеские вооружения и технику и улучшили свои позиции... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T14:47

2026-06-03T14:47

2026-06-03T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев на всех линиях фронта уничтожили еще 1300 украинских боевиков, разбили вражеские вооружения и технику и улучшили свои позиции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 200 боевиков, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 190 человек, три американских бронеавтомобиля HMMWV, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы."Южная" группировка войск улучшила тактическое положение, ликвидировала до 125 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 украинских военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили до 435 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы группы войск "Днепр" разбили до 30 украинских неонацистов, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили места хранения, площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 155 457 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 593 танка и другие боевые бронированные машины, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 200 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 249 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомбКак российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под ЗапорожьемТанкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской области

харьковская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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