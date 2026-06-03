https://crimea.ria.ru/20260603/neftetreydery-naraschivayut-postavki-topliva-v-sevastopol-1156569458.html

Нефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь

Нефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Нефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь

Нефтетрейдеры наращивают объемы поставок топлива в Севастополь, работу координирует лично глава Минэнерго России Сергей Цивилев. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T18:55

2026-06-03T18:55

2026-06-03T18:55

севастополь

бензин

топливо

топливо в крыму

михаил развожаев

новости севастополя

азс

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_1c323c821b644f747228c02c7b2be8fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Нефтетрейдеры наращивают объемы поставок топлива в Севастополь, работу координирует лично глава Минэнерго России Сергей Цивилев. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На данный момент основная задача – обеспечить стабильность поставок, отметил Развожаев."Мы в постоянном взаимодействии с правительством Республики Крым и нефтетрейдерами. Вопрос находится на контроле Министерства энергетики России. Министр энергетики Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова", - добавил губернатор.Он также призвал севастопольцев по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом. Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию и обеспечить более равномерное распределение топлива, пояснил Развожаев.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в Севастополе Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, михаил развожаев, новости севастополя, азс, крым