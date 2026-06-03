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Нефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Нефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь
Нефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Нефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь
Нефтетрейдеры наращивают объемы поставок топлива в Севастополь, работу координирует лично глава Минэнерго России Сергей Цивилев. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T18:55
2026-06-03T18:55
севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Нефтетрейдеры наращивают объемы поставок топлива в Севастополь, работу координирует лично глава Минэнерго России Сергей Цивилев. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На данный момент основная задача – обеспечить стабильность поставок, отметил Развожаев."Мы в постоянном взаимодействии с правительством Республики Крым и нефтетрейдерами. Вопрос находится на контроле Министерства энергетики России. Министр энергетики Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова", - добавил губернатор.Он также призвал севастопольцев по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом. Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию и обеспечить более равномерное распределение топлива, пояснил Развожаев.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в Севастополе Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
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севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, михаил развожаев, новости севастополя, азс, крым
Нефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь

Новости Севастополя: объемы поставок топлива в город наращиваются

18:55 03.06.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Нефтетрейдеры наращивают объемы поставок топлива в Севастополь, работу координирует лично глава Минэнерго России Сергей Цивилев. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Топливо ежедневно поступает на автозаправочные станции, и наша задача сделать так, чтобы оно находилось в свободной продаже. Одновременно продолжаем наращивать объемы поставок, чтобы восполнить запасы и снять возникший ажиотажный спрос", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
На данный момент основная задача – обеспечить стабильность поставок, отметил Развожаев.
"Мы в постоянном взаимодействии с правительством Республики Крым и нефтетрейдерами. Вопрос находится на контроле Министерства энергетики России. Министр энергетики Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова", - добавил губернатор.
Он также призвал севастопольцев по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом. Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию и обеспечить более равномерное распределение топлива, пояснил Развожаев.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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