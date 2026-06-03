https://crimea.ria.ru/20260603/nazvan-srok-vnedreniya-edinogo-kontura-udarnykh-kompleksov-v-zone-svo-1156572459.html

Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО

Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО

Система единого контура разведывательно-ударных комплексов будет к сентябрю внедрена в группировки Вооруженных сил России в зоне СВО. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T21:39

2026-06-03T21:39

2026-06-03T21:39

министерство обороны рф

андрей белоусов

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Система единого контура разведывательно-ударных комплексов будет к сентябрю внедрена в группировки Вооруженных сил России в зоне СВО. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны, главы оборонных ведомств стран ОДКБ ознакомились с перспективными образцами вооружения и техники. Им были представлены компоненты разведывательно-ударных комплексов, включающие систему обеспечения информационного взаимодействия, которая объединяет различных пользователей этой системы в единый контур.Разработанная по поручению министра обороны РФ система объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения и в настоящее время внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО.О работе над созданием системы единого контура разведывательно-ударных комплексов министр обороны РФ сообщал в 2025 году. Данная система позволит усилить эффективность управления на поле боя.В среду в Подмосковье прошло заседание Совета министров обороны стран-участниц Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По инициативе Москвы подготовлены проекты решений, направленные на совершенствование коллективных сил ОДКБ и совместную подготовку кадров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, андрей белоусов, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво