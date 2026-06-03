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Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО
Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО
Система единого контура разведывательно-ударных комплексов будет к сентябрю внедрена в группировки Вооруженных сил России в зоне СВО. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T21:39
2026-06-03T21:39
2026-06-03T21:39
министерство обороны рф
андрей белоусов
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Система единого контура разведывательно-ударных комплексов будет к сентябрю внедрена в группировки Вооруженных сил России в зоне СВО. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны, главы оборонных ведомств стран ОДКБ ознакомились с перспективными образцами вооружения и техники. Им были представлены компоненты разведывательно-ударных комплексов, включающие систему обеспечения информационного взаимодействия, которая объединяет различных пользователей этой системы в единый контур.Разработанная по поручению министра обороны РФ система объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения и в настоящее время внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО.О работе над созданием системы единого контура разведывательно-ударных комплексов министр обороны РФ сообщал в 2025 году. Данная система позволит усилить эффективность управления на поле боя.В среду в Подмосковье прошло заседание Совета министров обороны стран-участниц Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По инициативе Москвы подготовлены проекты решений, направленные на совершенствование коллективных сил ОДКБ и совместную подготовку кадров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, андрей белоусов, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО
Система единого контура ударных комплексов будет внедрена в войска к сентябрю – Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Система единого контура разведывательно-ударных комплексов будет к сентябрю внедрена в группировки Вооруженных сил России в зоне СВО. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны, главы оборонных ведомств стран ОДКБ ознакомились с перспективными образцами вооружения и техники. Им были представлены компоненты разведывательно-ударных комплексов, включающие систему обеспечения информационного взаимодействия, которая объединяет различных пользователей этой системы в единый контур.
Разработанная по поручению министра обороны РФ система объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения и в настоящее время внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО.
"Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка "Центр" уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему", - сказал Белоусов.
О работе над созданием системы единого контура разведывательно-ударных комплексов министр обороны РФ сообщал в 2025 году. Данная система позволит усилить эффективность управления на поле боя.
В среду в Подмосковье прошло заседание Совета министров обороны стран-участниц Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По инициативе Москвы подготовлены проекты решений, направленные на совершенствование коллективных сил ОДКБ и совместную подготовку кадров.
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