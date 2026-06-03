https://crimea.ria.ru/20260603/na-yuzhnom-beregu-kryma-snova-budet-gromko-1156566311.html
На Южном берегу Крыма снова будет громко
На Южном берегу Крыма снова будет громко - РИА Новости Крым, 03.06.2026
На Южном берегу Крыма снова будет громко
В поселке Олива на Южном берегу Крыма в среду вечером снова пройдут учения военных, в регионе может быть громко. Об этом информирует Единая дежурная... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T17:58
2026-06-03T17:58
2026-06-03T17:58
ялта
большая ялта
учения
вооруженные силы россии
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/75/1110887542_0:524:5520:3629_1920x0_80_0_0_24b7b40c26c5cae95c425d0d4952eddf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В поселке Олива на Южном берегу Крыма в среду вечером снова пройдут учения военных, в регионе может быть громко. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.Накануне вечером в поселке Олива также проходили учения военных.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновКрым под охраной: кто и как защищает полуостровБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
ялта
большая ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/75/1110887542_418:0:5325:3680_1920x0_80_0_0_8c1b3934fe59562dcdc7743d62d08b3e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, большая ялта, учения, вооруженные силы россии, новости крыма
На Южном берегу Крыма снова будет громко
На Южном берегу Крыма в среду пройдут учения военных