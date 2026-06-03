https://crimea.ria.ru/20260603/na-yuzhnom-beregu-kryma-snova-budet-gromko-1156566311.html

На Южном берегу Крыма снова будет громко

На Южном берегу Крыма снова будет громко - РИА Новости Крым, 03.06.2026

На Южном берегу Крыма снова будет громко

В поселке Олива на Южном берегу Крыма в среду вечером снова пройдут учения военных, в регионе может быть громко. Об этом информирует Единая дежурная... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T17:58

2026-06-03T17:58

2026-06-03T17:58

ялта

большая ялта

учения

вооруженные силы россии

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В поселке Олива на Южном берегу Крыма в среду вечером снова пройдут учения военных, в регионе может быть громко. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.Накануне вечером в поселке Олива также проходили учения военных.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновКрым под охраной: кто и как защищает полуостровБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов

ялта

большая ялта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, большая ялта, учения, вооруженные силы россии, новости крыма