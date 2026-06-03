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На Южном берегу Крыма снова будет громко - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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На Южном берегу Крыма снова будет громко
На Южном берегу Крыма снова будет громко - РИА Новости Крым, 03.06.2026
На Южном берегу Крыма снова будет громко
В поселке Олива на Южном берегу Крыма в среду вечером снова пройдут учения военных, в регионе может быть громко. Об этом информирует Единая дежурная... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T17:58
2026-06-03T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В поселке Олива на Южном берегу Крыма в среду вечером снова пройдут учения военных, в регионе может быть громко. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.Накануне вечером в поселке Олива также проходили учения военных.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновКрым под охраной: кто и как защищает полуостровБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
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РИА Новости Крым
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ялта, большая ялта, учения, вооруженные силы россии, новости крыма
На Южном берегу Крыма снова будет громко

На Южном берегу Крыма в среду пройдут учения военных

17:58 03.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкБольшая Ялта. Архивное фото
Большая Ялта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В поселке Олива на Южном берегу Крыма в среду вечером снова пройдут учения военных, в регионе может быть громко. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.
"В районе поселка Олива может быть шумно с 18:00 до 23:50. Проводятся учения", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.
Накануне вечером в поселке Олива также проходили учения военных.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЯлтаБольшая ЯлтаУченияВооруженные силы РоссииНовости Крыма
 
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