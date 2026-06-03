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На Украине выявили схему вывода за границу 198 миллиардов гривен - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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На Украине выявили схему вывода за границу 198 миллиардов гривен
На Украине выявили схему вывода за границу 198 миллиардов гривен - РИА Новости Крым, 03.06.2026
На Украине выявили схему вывода за границу 198 миллиардов гривен
Государственная налоговая служба Украины вскрыла схему вывода 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов) за границу через сеть из фиктивных компаний. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T17:20
2026-06-03T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Государственная налоговая служба Украины вскрыла схему вывода 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов) за границу через сеть из фиктивных компаний. Об этом пишет РИА Новости.По данным налоговой, эти цифры получены в ходе анализа информации от нацбанка о нарушении предельных сроков расчетов в период с 2024 года по первый квартал 2026 года. Подавляющее количество сделок относится к вывозу товаров. В сообщении говорится, что большинство таких фиктивных компаний сосредоточены в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Как пояснила глава налоговой службы Украины Леся Карнаух, фактически сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. По ее словам, налоговой службой установлены семь физических лиц, которые одновременно являются руководителем или учредителем более 500 компаний. Собранные в ходе проверки материалы ведомство передало в офис Генпрокурора Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, новости, экономика, финансы, в мире
На Украине выявили схему вывода за границу 198 миллиардов гривен

На Украине выявили схему вывода за границу 198 млрд гривен через фиктивные компании

17:20 03.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей КиркачГривны - национальная валюта Украины, архивное фото
Гривны - национальная валюта Украины, архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Сергей Киркач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Государственная налоговая служба Украины вскрыла схему вывода 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов) за границу через сеть из фиктивных компаний. Об этом пишет РИА Новости.

"Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции более чем на 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов – ред.) и после этого фактически исчезли", - говорится в сообщении.

По данным налоговой, эти цифры получены в ходе анализа информации от нацбанка о нарушении предельных сроков расчетов в период с 2024 года по первый квартал 2026 года. Подавляющее количество сделок относится к вывозу товаров. В сообщении говорится, что большинство таких фиктивных компаний сосредоточены в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Как пояснила глава налоговой службы Украины Леся Карнаух, фактически сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. По ее словам, налоговой службой установлены семь физических лиц, которые одновременно являются руководителем или учредителем более 500 компаний.
Собранные в ходе проверки материалы ведомство передало в офис Генпрокурора Украины.
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