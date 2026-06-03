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На Солнце произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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На Солнце произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца
На Солнце произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца - РИА Новости Крым, 03.06.2026
На Солнце произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца
На Солнце утром в среду произошла самая сильная вспышка за полтора месяца, это произошло после устойчивого падения вспышечной активности и вопреки законам... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T09:28
2026-06-03T09:28
вспышки на солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. На Солнце утром в среду произошла самая сильная вспышка за полтора месяца, это произошло после устойчивого падения вспышечной активности и вопреки законам физики. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Отмечается, что еще сутки назад это казалось невозможным: буквально 1 июня сообщалось, что солнечная активность сошла на нет после четырех вспышек высшего уровня X."На Солнце в 04.36 по московскому времени зарегистрирована вспышка уровня M9.3, которая, согласно каталогам, является самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня X", – сказано в сообщении лаборатории.Отмечается, что в данном случае до порога X класса не хватило около 7 %. Вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, некуда больше лететь, кроме как планете Земля.Согласно приведенным данным, ситуация на Солнце начала осложняться накануне, 2 июня, еще в середине дня, когда график вспышечной активности, до этого рисовавший прямую линию, стал изображать энцефалограмму. И теперь, хотя это и может казаться невероятным, следует ждать еще более сильной вспышки, считают эксперты.В то же время физические модели по-прежнему убеждают, что при текущей конфигурации сильных вспышек на Солнце быть не может, и оценивают возможность X взрыва лишь в 3%, отмечают эксперты.Таким образом, пока объективные средства контроля не подтверждают выброса плазмы и произошедшая утром 3 июня вспышка считается безобидной."Посмотрим, что будет в течение дня", – резюмировали специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вспышки на солнце, солнце, земля, институт солнечно-земной физики, космос, новости
На Солнце произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца

На Солнце произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца уровня M9.3

09:28 03.06.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце. Скриншот видео
Вспышка на Солнце. Скриншот видео
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. На Солнце утром в среду произошла самая сильная вспышка за полтора месяца, это произошло после устойчивого падения вспышечной активности и вопреки законам физики. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Отмечается, что еще сутки назад это казалось невозможным: буквально 1 июня сообщалось, что солнечная активность сошла на нет после четырех вспышек высшего уровня X.
"На Солнце в 04.36 по московскому времени зарегистрирована вспышка уровня M9.3, которая, согласно каталогам, является самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня X", – сказано в сообщении лаборатории.
Отмечается, что в данном случае до порога X класса не хватило около 7 %. Вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, некуда больше лететь, кроме как планете Земля.
Согласно приведенным данным, ситуация на Солнце начала осложняться накануне, 2 июня, еще в середине дня, когда график вспышечной активности, до этого рисовавший прямую линию, стал изображать энцефалограмму. И теперь, хотя это и может казаться невероятным, следует ждать еще более сильной вспышки, считают эксперты.
"Если оставить в стороне физику, которая в данный момент все равно ничем не помогает, а посмотреть на график просто как на математическую фигуру, то можно отметить, что вспышки идут примерно с постоянным шагом около 7 часов с нарастающей интенсивностью. Так что следующая должна произойти около полудня на уровне выше X класса", – предсказывают в лаборатории.
В то же время физические модели по-прежнему убеждают, что при текущей конфигурации сильных вспышек на Солнце быть не может, и оценивают возможность X взрыва лишь в 3%, отмечают эксперты.
Таким образом, пока объективные средства контроля не подтверждают выброса плазмы и произошедшая утром 3 июня вспышка считается безобидной.
"Посмотрим, что будет в течение дня", – резюмировали специалисты.
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Вспышки на СолнцеСолнцеЗемляИнститут солнечно-земной физикикосмосНовости
 
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