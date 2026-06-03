https://crimea.ria.ru/20260603/na-kubani-evakuiruyut-tri-naselennykh-punkta---chto-proiskhodit--1156565553.html

На Кубани эвакуируют три населенных пункта - что происходит

На Кубани эвакуируют три населенных пункта - что происходит - РИА Новости Крым, 03.06.2026

На Кубани эвакуируют три населенных пункта - что происходит

В Крымском районе Краснодарского края проводят эвакуацию трех населенных пунктов из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного. Об РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T17:09

2026-06-03T17:09

2026-06-03T17:09

краснодарский край

новости

подтопления

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крымском районе Краснодарского края проводят эвакуацию трех населенных пунктов из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного. Об этом сообщает оперштаб региона.В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации людей. Маломобильных жителей вывезли накануне, отметили в оперштабе. Развернуты пункты временного размещения в городе Крымске и селе Экономическое.Накануне в ряде муниципальных образований Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива КубаниКубанским чиновникам запретили выезжать из регионаНа Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, подтопления, эвакуация