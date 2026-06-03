На Кубани эвакуируют три населенных пункта - что происходит
На Кубани эвакуируют три населенных пункта из-за перелива реки через дамбу
© Оперштаб Краснодарский крайНа Кубани эвакуируют три населенных пункта из-за перелива реки через дамбу
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крымском районе Краснодарского края проводят эвакуацию трех населенных пунктов из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного. Об этом сообщает оперштаб региона.
"Из потенциально опасной зоны вывозят жителей самого Западного, а также села Гвардейского и хутора Урма, садового товарищества "Йодник". Там проживают в общей сложности порядка 180 человек. В муниципальных образованиях проведено оповещение населения, в том числе подворовое", - говорится в сообщении.
В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации людей. Маломобильных жителей вывезли накануне, отметили в оперштабе. Развернуты пункты временного размещения в городе Крымске и селе Экономическое.
© Оперштаб Краснодарский крайВ муниципалитетах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива воды из русла Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
В муниципалитетах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива воды из русла Кубани
Накануне в ряде муниципальных образований Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань.
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