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Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня
Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня
Греки всего Крыма и Приазовья каждый год 3 июня празднуют Панаир. Название этого праздника происходит от слова "святой". Обычно это престольный и храмовый... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T16:40
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Греки всего Крыма и Приазовья каждый год 3 июня празднуют Панаир. Название этого праздника происходит от слова "святой". Обычно это престольный и храмовый праздник, но в Крыму и у приазовских греков так называется именно дата 3 июня – день, когда православная церковь почитает святых равноапостольных Константина и Елену – византийских царей.Особо традиция Панаира сохранилась в селе Чернополье Кировского района, раньше оно называлось Карачоль. Там всегда жило много греков, в селе есть храм, именованный в честь византийских царей Константина и Елены."Не так давно я познакомилась с греками Мариуполя, они тоже отмечают Панаир 3 июня. Это не сугубо храмовый праздник. Просто его средоточие будет там, где есть церковь в память Константина и Елены. В Ялте такого храма нет, но мы, греки города, все равно все собираемся в этот день вместе", - сказала Добрынская.Самое главное в Панаир для любого грека – сходить в храм на службу. А уже после можно собраться на праздничный пир – хурбан. Традиционно на столы ставят плов, в том числе это блюдо могло быть и рыбным, если греки жили у моря.Помимо вкусной еды, которую готовят всей общиной, устраивают и народные гулянья – песни и танцы, а также спортивные соревнования. Самая распространенная – борьба на поясах куреш."Куреш был взят греками у местного населения, этот вид соревнования "с тюркскими ногами" жителей древнего Понта", - сказала заместитель председателя национально-культурной автономии.В село Карачоль на Панаир съезжаются не только греки, но и представители других национальностей, разделяя с греками их торжество и радость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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праздники народов крыма, крым, традиции, крым многонациональный, инфографика, греция, праздники и памятные даты, общество
Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня
Греки Крыма отмечают Панаир – традиции праздника в инфографике РИА Новости Крым
Греки всего Крыма и Приазовья каждый год 3 июня празднуют Панаир. Название этого праздника происходит от слова "святой". Обычно это престольный и храмовый праздник, но в Крыму и у приазовских греков так называется именно дата 3 июня – день, когда православная церковь почитает святых равноапостольных Константина и Елену – византийских царей.
"Почему Константин и Елена так почитаются греками? Потому что это святые цари, которые принесли народу свет христианства", - рассказала РИА Новости Крым
заместитель председателя местной национально-культурной автономии греков Ялты "Возрождение" Наталья Добрынская.
Особо традиция Панаира сохранилась в селе Чернополье Кировского района, раньше оно называлось Карачоль. Там всегда жило много греков, в селе есть храм, именованный в честь византийских царей Константина и Елены.
"Не так давно я познакомилась с греками Мариуполя, они тоже отмечают Панаир 3 июня. Это не сугубо храмовый праздник. Просто его средоточие будет там, где есть церковь в память Константина и Елены. В Ялте такого храма нет, но мы, греки города, все равно все собираемся в этот день вместе", - сказала Добрынская.
Самое главное в Панаир для любого грека – сходить в храм на службу. А уже после можно собраться на праздничный пир – хурбан. Традиционно на столы ставят плов, в том числе это блюдо могло быть и рыбным, если греки жили у моря.
"В селе Чернополье, которое считается центром Панаира в Крыму, казан плова – это уже традиция", - сказала собеседник агентства.
Помимо вкусной еды, которую готовят всей общиной, устраивают и народные гулянья – песни и танцы, а также спортивные соревнования. Самая распространенная – борьба на поясах куреш.
"Куреш был взят греками у местного населения, этот вид соревнования "с тюркскими ногами" жителей древнего Понта", - сказала заместитель председателя национально-культурной автономии.
У греков крымского села Карачоль есть своя традиция Панаира: после литургии крестным ходом из церкви все идут к так называемой "святой кринице" - источнику, который когда-то и стал причиной основания в этих местах греческого села фракийских греков в 1869 году.
В село Карачоль на Панаир съезжаются не только греки, но и представители других национальностей, разделяя с греками их торжество и радость.
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