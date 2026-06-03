https://crimea.ria.ru/20260603/kuresh-i-plov-pochemu-greki-kryma-otmechayut-svoy-glavnyy-prazdnik-3-iyunya-1155857857.html

Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня

Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня

Греки всего Крыма и Приазовья каждый год 3 июня празднуют Панаир. Название этого праздника происходит от слова "святой". Обычно это престольный и храмовый... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T16:40

2026-06-03T16:40

2026-06-03T16:40

инфографика

праздники народов крыма

крым

традиции

крым многонациональный

греция

праздники и памятные даты

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110014/39/1100143979_0:22:400:247_1920x0_80_0_0_ff8bc0032f3d536af53632e281069ff8.jpg

Греки всего Крыма и Приазовья каждый год 3 июня празднуют Панаир. Название этого праздника происходит от слова "святой". Обычно это престольный и храмовый праздник, но в Крыму и у приазовских греков так называется именно дата 3 июня – день, когда православная церковь почитает святых равноапостольных Константина и Елену – византийских царей.Особо традиция Панаира сохранилась в селе Чернополье Кировского района, раньше оно называлось Карачоль. Там всегда жило много греков, в селе есть храм, именованный в честь византийских царей Константина и Елены."Не так давно я познакомилась с греками Мариуполя, они тоже отмечают Панаир 3 июня. Это не сугубо храмовый праздник. Просто его средоточие будет там, где есть церковь в память Константина и Елены. В Ялте такого храма нет, но мы, греки города, все равно все собираемся в этот день вместе", - сказала Добрынская.Самое главное в Панаир для любого грека – сходить в храм на службу. А уже после можно собраться на праздничный пир – хурбан. Традиционно на столы ставят плов, в том числе это блюдо могло быть и рыбным, если греки жили у моря.Помимо вкусной еды, которую готовят всей общиной, устраивают и народные гулянья – песни и танцы, а также спортивные соревнования. Самая распространенная – борьба на поясах куреш."Куреш был взят греками у местного населения, этот вид соревнования "с тюркскими ногами" жителей древнего Понта", - сказала заместитель председателя национально-культурной автономии.В село Карачоль на Панаир съезжаются не только греки, но и представители других национальностей, разделяя с греками их торжество и радость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

греция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники народов крыма, крым, традиции, крым многонациональный, инфографика, греция, праздники и памятные даты, общество