https://crimea.ria.ru/20260603/krymskiy-most-seychas--obstanovka-na-vecher-sredy-1156569711.html

Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды

Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды

Проезд по Крымскому мосту в среду вечером свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T19:07

2026-06-03T19:07

2026-06-03T19:07

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

керчь

тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в среду вечером свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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