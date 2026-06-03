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Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды
Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды
Проезд по Крымскому мосту в среду вечером свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T19:07
2026-06-03T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в среду вечером свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды

Крымский мост свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани вечером в среду

19:07 03.06.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в среду вечером свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 19:00 среды, 3 июня.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
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