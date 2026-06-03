https://crimea.ria.ru/20260603/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-obekte-1156547184.html
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T11:03
2026-06-03T11:03
2026-06-03T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260507/krymskiy-most--s-kakim-bagazhom-otpravyat-na-ruchnoy-dosmotr-1155827063.html
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон
11:03 03.06.2026 (обновлено: 11:11 03.06.2026)