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Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит
Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит
Феодосия, Ялта, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T21:51
2026-06-03T21:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Феодосия, Ялта, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.В Сочи стоимость суточного размещения составляет в среднем 4235 рублей, в Питере – 5434, в Анапе – 4918. Далее следует Геленджик со средним чеком за номер в 5030 рублей.Феодосия занимает пятую строчку рейтинга со средней ценой за проживание в 4037 рублей в сутки. Чаще всего в феодосийских отелях туристы останавливаются на 8 ночей. Ялта и Алушта расположились на шестой и седьмой позициях со средней ценой в 5924 и 5888 рублей. Также в лидерах – Судак, где за проживание просят в среднем 3993 рубля. Чаще всего туристы останавливаются на крымском Южнобережье на неделю.Кроме того, в рейтинге Москва – 4447 рулей, и Кабардинка – 5284 рублей за номер.Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта также вошли в десятку популярных направлений для детского отдыха в июне, сообщал ранее сервис бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для отдыха парами в 2026 году россияне выбирают ЯлтуЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции – экспертКрым в топе: пять городов в рейтинге популярных направлений для отдыха в июне
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит

Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха в отелях в июне

21:51 03.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Феодосия, Ялта, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.
"На первом месте традиционно Сочи с 18 % июньских отельных бронирований, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа – 8% и 6% июньских бронирований в отелях соответственно", – выяснили аналитики платформы.
В Сочи стоимость суточного размещения составляет в среднем 4235 рублей, в Питере – 5434, в Анапе – 4918. Далее следует Геленджик со средним чеком за номер в 5030 рублей.
Феодосия занимает пятую строчку рейтинга со средней ценой за проживание в 4037 рублей в сутки. Чаще всего в феодосийских отелях туристы останавливаются на 8 ночей. Ялта и Алушта расположились на шестой и седьмой позициях со средней ценой в 5924 и 5888 рублей. Также в лидерах – Судак, где за проживание просят в среднем 3993 рубля. Чаще всего туристы останавливаются на крымском Южнобережье на неделю.
Кроме того, в рейтинге Москва – 4447 рулей, и Кабардинка – 5284 рублей за номер.
Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта также вошли в десятку популярных направлений для детского отдыха в июне, сообщал ранее сервис бронирования Твил.Ру.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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