https://crimea.ria.ru/20260603/krymskie-oteli-v-tope-kuda-edut-rossiyane-i-skolko-eto-stoit-1156553564.html

Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит

Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит

Феодосия, Ялта, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T21:51

2026-06-03T21:51

2026-06-03T21:51

крым

новости крыма

отдых

отдых в крыму

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/02/1154843243_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_e5546df5cce80a36c634b1b392339f2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Феодосия, Ялта, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.В Сочи стоимость суточного размещения составляет в среднем 4235 рублей, в Питере – 5434, в Анапе – 4918. Далее следует Геленджик со средним чеком за номер в 5030 рублей.Феодосия занимает пятую строчку рейтинга со средней ценой за проживание в 4037 рублей в сутки. Чаще всего в феодосийских отелях туристы останавливаются на 8 ночей. Ялта и Алушта расположились на шестой и седьмой позициях со средней ценой в 5924 и 5888 рублей. Также в лидерах – Судак, где за проживание просят в среднем 3993 рубля. Чаще всего туристы останавливаются на крымском Южнобережье на неделю.Кроме того, в рейтинге Москва – 4447 рулей, и Кабардинка – 5284 рублей за номер.Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта также вошли в десятку популярных направлений для детского отдыха в июне, сообщал ранее сервис бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для отдыха парами в 2026 году россияне выбирают ЯлтуЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции – экспертКрым в топе: пять городов в рейтинге популярных направлений для отдыха в июне

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм