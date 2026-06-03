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Крым хотят сделать первым "электромобильным" регионом России - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Крым хотят сделать первым "электромобильным" регионом России
Крым хотят сделать первым "электромобильным" регионом России - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Крым хотят сделать первым "электромобильным" регионом России
В Крыму утвердили стратегию развития регионального кластера "Производство локального электротранспорта" на 2026-2028 годы. Соответствующее распоряжение Совета... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T16:31
2026-06-03T16:31
электромобиль
электротранспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму утвердили стратегию развития регионального кластера "Производство локального электротранспорта" на 2026-2028 годы. Соответствующее распоряжение Совета министров РК размещено на официальном сайте крымского правительства.Цель стратегии - формирование в Крыму конкурентоспособного и инновационного кластера по производству и эксплуатации локального электротранспорта, который обеспечил бы регион современными экологически чистыми транспортными решениями и способствующего технологической независимости России.В частности, планируется до 2028 года увеличить объемы выпуска электромобилей и другой электротранспортной техники, снизить зависимость от импортных комплектующих, доведя долю отечественных до 85%, ежегодно разрабатывать не менее двух новых моделей электротранспорта (или технологий), вовлечь в кластер не менее 5 новых компаний."К 2028 году планируется достижение совокупной годовой выручки участников кластера в размере не менее 640,0 млн рублей, что ориентировочно превысит показатель 2024 года на 20%", - указано в документе.Продвигать кластер крымского электротранспорта планируют через выставки, форумы, СМИ, в том числе под товарным знаком "Сделано в Крыму". В долгосрочной перспективе ожидается значительное увеличение доли электротранспорта на крымских дорогах.Распоряжение принято в рамках реализации федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗСКак крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителямиВ Крыму растет интерес к электромобилям
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РИА Новости Крым
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96
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электромобиль, электротранспорт, крым, новости крыма, производство в крыму
Крым хотят сделать первым "электромобильным" регионом России

В Крыму утвердили стратегию развития кластера по производству электротранспорта

16:31 03.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка электротранспорта
Зарядка электротранспорта - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму утвердили стратегию развития регионального кластера "Производство локального электротранспорта" на 2026-2028 годы. Соответствующее распоряжение Совета министров РК размещено на официальном сайте крымского правительства.
Цель стратегии - формирование в Крыму конкурентоспособного и инновационного кластера по производству и эксплуатации локального электротранспорта, который обеспечил бы регион современными экологически чистыми транспортными решениями и способствующего технологической независимости России.
"Кластер стремится сделать Республику Крым первым "электромобильным" регионом страны, демонстрируя успешный пример перехода к электротранспорту и локализации передовых технологий", - отмечается в документе.
В частности, планируется до 2028 года увеличить объемы выпуска электромобилей и другой электротранспортной техники, снизить зависимость от импортных комплектующих, доведя долю отечественных до 85%, ежегодно разрабатывать не менее двух новых моделей электротранспорта (или технологий), вовлечь в кластер не менее 5 новых компаний.
"К 2028 году планируется достижение совокупной годовой выручки участников кластера в размере не менее 640,0 млн рублей, что ориентировочно превысит показатель 2024 года на 20%", - указано в документе.
Продвигать кластер крымского электротранспорта планируют через выставки, форумы, СМИ, в том числе под товарным знаком "Сделано в Крыму". В долгосрочной перспективе ожидается значительное увеличение доли электротранспорта на крымских дорогах.
Распоряжение принято в рамках реализации федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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