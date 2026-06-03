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Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое
Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое
Продолжается отражение массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область – уничтожены уже 50 дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T07:22
2026-06-03T07:22
2026-06-03T07:22
новости
ленинградская область
александр дрозденко
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Продолжается отражение массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область – уничтожены уже 50 дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около трех часов ночи, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета. К шести часам утра среды, 3 июня, было известно о сбитии 30 беспилотников.И предупредил, что боевая работа по отражению воздушной атаки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, ленинградская область, александр дрозденко, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое
Над Ленинградской областью сбили уже 50 беспилотников