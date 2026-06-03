Рейтинг@Mail.ru
Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260603/kolichestvo-sbitykh-nad-leningradskoy-oblastyu-dronov-za-chas-vyroslo-pochti-vdvoe-1156539896.html
Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое
Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое
Продолжается отражение массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область – уничтожены уже 50 дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T07:22
2026-06-03T07:22
новости
ленинградская область
александр дрозденко
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Продолжается отражение массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область – уничтожены уже 50 дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около трех часов ночи, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета. К шести часам утра среды, 3 июня, было известно о сбитии 30 беспилотников.И предупредил, что боевая работа по отражению воздушной атаки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
ленинградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20b548cd34e56254699ffbe1e530da88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ленинградская область, александр дрозденко, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое

Над Ленинградской областью сбили уже 50 беспилотников

07:22 03.06.2026
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Продолжается отражение массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область – уничтожены уже 50 дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.
Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около трех часов ночи, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета. К шести часам утра среды, 3 июня, было известно о сбитии 30 беспилотников.

"Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.

И предупредил, что боевая работа по отражению воздушной атаки продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве
В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
 
НовостиЛенинградская областьАлександр ДрозденкоПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:36354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:22Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое
07:03Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
06:43В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
06:30Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве
06:07Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую область
05:06Как российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем
05:00Танкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской области
00:01В Крыму в среду будет тепло и дождливо
00:00Какой сегодня праздник: 3 июня
22:56Заявление Кремля о конце СВО и бензин в Крыму: главное за день
22:35Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России
22:26Новости Севастополя: когда бензин появится в продаже
22:22Станция в Джанкое закрыта: два поезда опаздывают в пути до 5 часов
22:14Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы
21:52Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму
21:26В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний
21:08В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов
20:49Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение
20:31Над Крымом сбили беспилотники
Лента новостейМолния