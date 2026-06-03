https://crimea.ria.ru/20260603/kolichestvo-sbitykh-nad-leningradskoy-oblastyu-dronov-za-chas-vyroslo-pochti-vdvoe-1156539896.html

Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое

Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое

Продолжается отражение массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область – уничтожены уже 50 дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T07:22

2026-06-03T07:22

2026-06-03T07:22

новости

ленинградская область

александр дрозденко

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Продолжается отражение массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область – уничтожены уже 50 дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около трех часов ночи, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета. К шести часам утра среды, 3 июня, было известно о сбитии 30 беспилотников.И предупредил, что боевая работа по отражению воздушной атаки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ленинградская область, александр дрозденко, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу