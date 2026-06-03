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Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ
Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ
Трасса Р-280 "Новороссия" оказалась под прицелом ВСУ из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов. Сейчас власти ведут... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T12:19
2026-06-03T12:19
владимир сальдо
дороги
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новости
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Трасса Р-280 "Новороссия" оказалась под прицелом ВСУ из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов. Сейчас власти ведут работу по усилению ее защиты, пишут "Известия" со ссылкой на слова губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.По словам губернатора, уже завершен капремонт дороги, но трассу продолжают улучшать, в частности, ведутся работы по созданию четырехполосной трассы "Азовское кольцо".Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ударный беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус сообщением "Москва - Симферополь", в результате чего 7 человек погибли и еще 11 получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260529/vsu-zaminirovali-uchastok-trassy-novorossiya-v-khersonskoy-oblasti-1156448693.html
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владимир сальдо, дороги, херсонская область, новости, крым, безопасность
Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ

Глава Херсонщины Сальдо заявил об усилении защиты трассы "Новороссия" от атак ВСУ

12:19 03.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Иванов / Перейти в фотобанкОткрылся участок трассы "Новороссия" от Новоазовска до Мариуполя
Открылся участок трассы Новороссия от Новоазовска до Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Александр Иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Трасса Р-280 "Новороссия" оказалась под прицелом ВСУ из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов. Сейчас власти ведут работу по усилению ее защиты, пишут "Известия" со ссылкой на слова губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

"Что мы делаем для того, чтобы обезопасить трассу? Конечно же, мы делаем все во взаимодействии с военными, силовыми структурами, правоохранительными, которые имеют для этого возможности. Сейчас разработана система противодействия беспилотникам, их выявления и своевременного устранения", - рассказал Сальдо на полях ПМЭФ.

По словам губернатора, уже завершен капремонт дороги, но трассу продолжают улучшать, в частности, ведутся работы по созданию четырехполосной трассы "Азовское кольцо".
Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ударный беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус сообщением "Москва - Симферополь", в результате чего 7 человек погибли и еще 11 получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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