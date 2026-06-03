https://crimea.ria.ru/20260603/kak-zaschischayut-trassu-novorossiya-ot-atak-vsu-1156551456.html
Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ
Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ
Трасса Р-280 "Новороссия" оказалась под прицелом ВСУ из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов. Сейчас власти ведут... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T12:19
2026-06-03T12:19
2026-06-03T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Трасса Р-280 "Новороссия" оказалась под прицелом ВСУ из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов. Сейчас власти ведут работу по усилению ее защиты, пишут "Известия" со ссылкой на слова губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.По словам губернатора, уже завершен капремонт дороги, но трассу продолжают улучшать, в частности, ведутся работы по созданию четырехполосной трассы "Азовское кольцо".Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ударный беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус сообщением "Москва - Симферополь", в результате чего 7 человек погибли и еще 11 получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260529/vsu-zaminirovali-uchastok-trassy-novorossiya-v-khersonskoy-oblasti-1156448693.html
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владимир сальдо, дороги, херсонская область, новости, крым, безопасность
Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ
Глава Херсонщины Сальдо заявил об усилении защиты трассы "Новороссия" от атак ВСУ