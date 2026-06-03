https://crimea.ria.ru/20260603/kak-rossiyskie-boytsy-ukhodyat-ot-svobodnoy-okhoty-dronov-vsu-pod-zaporozhem-1156536269.html

Как российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем

Как российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Как российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем

Мотострелки 58-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки "Днепр" уничтожают беспилотники ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T05:06

2026-06-03T05:06

2026-06-03T05:06

новости сво

запорожская область

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Мотострелки 58-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки "Днепр" уничтожают беспилотники ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры работы российских военных опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.Дополнительные группы прикрытия, по его словам, работают со стрелкового оружия.Как информируют в Минобороны, на Ореховском направлении российские военнослужащие наносят огневое поражение вражеским дронам и живой силе противника ежедневно. Действуя в составе малых тактических групп – "двойками" и "тройками", – мотострелки ведут боевую работу по уничтожению военной техники, опорных пунктов, складов с боеприпасами и личного состава ВСУ.Как отмечают сами бойцы, эффективная борьба с FPV-дронами и коптерами противника требует постоянной бдительности и грамотного использования рельефа местности и укрытий. Военнослужащие взаимодействуют друг с другом не только непосредственно при выполнении огневых задач, но и в пути следования, выстраивая непрерывную цепочку противовоздушной обороны от атак вражеских БПЛА, подчеркивается в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)