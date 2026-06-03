https://crimea.ria.ru/20260603/kak-rossiyskie-boytsy-ukhodyat-ot-svobodnoy-okhoty-dronov-vsu-pod-zaporozhem-1156536269.html
Как российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем
Как российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Как российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем
Мотострелки 58-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки "Днепр" уничтожают беспилотники ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T05:06
2026-06-03T05:06
2026-06-03T05:06
новости сво
запорожская область
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146764399_76:83:1131:677_1920x0_80_0_0_39b95a837d473909168135676f867e0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Мотострелки 58-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки "Днепр" уничтожают беспилотники ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры работы российских военных опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.Дополнительные группы прикрытия, по его словам, работают со стрелкового оружия.Как информируют в Минобороны, на Ореховском направлении российские военнослужащие наносят огневое поражение вражеским дронам и живой силе противника ежедневно. Действуя в составе малых тактических групп – "двойками" и "тройками", – мотострелки ведут боевую работу по уничтожению военной техники, опорных пунктов, складов с боеприпасами и личного состава ВСУ.Как отмечают сами бойцы, эффективная борьба с FPV-дронами и коптерами противника требует постоянной бдительности и грамотного использования рельефа местности и укрытий. Военнослужащие взаимодействуют друг с другом не только непосредственно при выполнении огневых задач, но и в пути следования, выстраивая непрерывную цепочку противовоздушной обороны от атак вражеских БПЛА, подчеркивается в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146764399_375:0:1280:678_1920x0_80_0_0_fec6051685a43f8d10b9dda52b958421.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, запорожская область, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Как российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем
ВСУ устраивают "свободную охоту" на российских бойцов в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Мотострелки 58-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки "Днепр" уничтожают беспилотники ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры работы российских военных опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
"Работаем в основном по БПЛА противника. Сейчас небо насыщено ими, то есть для того, чтобы прикрывать ребят при передвижении. Ну, у них (ВСУ) есть такое понятие — "свободная охота": они находят нас и, соответственно, приходится работать из стрелкового оружия. В основном работаем с автомата штатного", – рассказал заместитель командира взвода с позывным "Матрос" на кадрах, опубликованных Минобороны.
Дополнительные группы прикрытия, по его словам, работают со стрелкового оружия.
"По движущейся мишени всегда тяжелее работать, тем более в стрессовой ситуации, когда она не просто пролетает мимо, а целится в тебя. Тут главное – нервы успокоить. Выдохнул, поймал мишень, работаешь прямо. Желательно экономить боекомплект", – продолжает замком взвода.
Как информируют в Минобороны, на Ореховском направлении российские военнослужащие наносят огневое поражение вражеским дронам и живой силе противника ежедневно. Действуя в составе малых тактических групп – "двойками" и "тройками", – мотострелки ведут боевую работу по уничтожению военной техники, опорных пунктов, складов с боеприпасами и личного состава ВСУ.
Как отмечают сами бойцы, эффективная борьба с FPV-дронами и коптерами противника требует постоянной бдительности и грамотного использования рельефа местности и укрытий.
Военнослужащие взаимодействуют друг с другом не только непосредственно при выполнении огневых задач, но и в пути следования, выстраивая непрерывную цепочку противовоздушной обороны от атак вражеских БПЛА, подчеркивается в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.