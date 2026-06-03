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Как идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя

Как идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Как идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя

Строительство первого этапа четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя идет по графику, отставаний нет. Об этом сообщил крымский премьер Юрий Гоцанюк по... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T10:48

2026-06-03T10:48

2026-06-03T10:48

ситуация на дорогах крыма

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юрий гоцанюк

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Строительство первого этапа четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя идет по графику, отставаний нет. Об этом сообщил крымский премьер Юрий Гоцанюк по итогам совещания с начальником Федерального казенного учреждения "Тамань" Никитой Храповым и профильными специалистами.В ходе совещания отдельное внимание уделили проекту создания многофункциональной зоны дорожного сервиса в Джанкойском районе на трассе "Новороссия", а также вопросам электроосвещения трассы "Таврида". Отдельно остановились на транспортной доступности Крымского моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получил более 200 миллионов рублей на освещение дорогВ Симферополе за год отремонтировали 23 дорогиОткрыто движение по мосту на въезде в Ялту

https://crimea.ria.ru/20260527/bezopasnost-krymskogo-mosta-v-fsb-rasskazali-o-merakh-zaschity-obekta-1156392612.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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