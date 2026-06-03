https://crimea.ria.ru/20260603/kabmin-napravit-esche-45-mlrd-na-zhile-dlya-postradavshikh-zhiteley-prigranichya-1156560455.html

Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья

Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья

Правительство РФ выделило Курской и Белгородской областям еще около 4,5 миллиардов рублей на компенсацию расходов на строительство, покупку или аренду жилья для РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T15:51

2026-06-03T15:51

2026-06-03T15:51

новости

правительство россии

михаил мишустин

жилье

выплаты и компенсации

россия

атаки всу

обстрелы всу

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило Курской и Белгородской областям еще около 4,5 миллиардов рублей на компенсацию расходов на строительство, покупку или аренду жилья для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его выступление по данной теме публикует официальный канал правительства РФ.Мишустин подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда обращает внимание на необходимость очень внимательно относиться к запросам жителей, проживающих в приграничных с Украиной территориях, и "оперативно, без проволочек, решать все стоящие там вопросы", что и продолжает делать правительство.Он поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства оперативно довести финансирование для этих двух регионов РФ, "чтобы граждане вовремя получили положенные им выплаты".Ранее Мишустин сообщал, что правительство России выделило свыше 1,2 миллиарда рублей на летний отдых детей из Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить помощь потерявшим жилье при паводке в Дагестане На развитие паромного сообщения через Керченский пролив выделят 5 млрд рублейКабмин направит 5,8 млрд рублей пенсионерам Донбасса и Новороссии

россия

курская область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, правительство россии, михаил мишустин, жилье, выплаты и компенсации, россия, атаки всу, обстрелы всу, курская область, белгородская область