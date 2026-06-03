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Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья
Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья
Правительство РФ выделило Курской и Белгородской областям еще около 4,5 миллиардов рублей на компенсацию расходов на строительство, покупку или аренду жилья для РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T15:51
2026-06-03T15:51
новости
правительство россии
михаил мишустин
жилье
выплаты и компенсации
россия
атаки всу
обстрелы всу
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило Курской и Белгородской областям еще около 4,5 миллиардов рублей на компенсацию расходов на строительство, покупку или аренду жилья для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его выступление по данной теме публикует официальный канал правительства РФ.Мишустин подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда обращает внимание на необходимость очень внимательно относиться к запросам жителей, проживающих в приграничных с Украиной территориях, и "оперативно, без проволочек, решать все стоящие там вопросы", что и продолжает делать правительство.Он поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства оперативно довести финансирование для этих двух регионов РФ, "чтобы граждане вовремя получили положенные им выплаты".Ранее Мишустин сообщал, что правительство России выделило свыше 1,2 миллиарда рублей на летний отдых детей из Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить помощь потерявшим жилье при паводке в Дагестане На развитие паромного сообщения через Керченский пролив выделят 5 млрд рублейКабмин направит 5,8 млрд рублей пенсионерам Донбасса и Новороссии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, правительство россии, михаил мишустин, жилье, выплаты и компенсации, россия, атаки всу, обстрелы всу, курская область, белгородская область
Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья

Курская и Белгородская области получит 4,5 млрд рублей на обеспечение пострадавших жильем

15:51 03.06.2026
 
© Правительство РоссииКлючи от новой квартиры
Ключи от новой квартиры
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило Курской и Белгородской областям еще около 4,5 миллиардов рублей на компенсацию расходов на строительство, покупку или аренду жилья для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его выступление по данной теме публикует официальный канал правительства РФ.
Мишустин подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда обращает внимание на необходимость очень внимательно относиться к запросам жителей, проживающих в приграничных с Украиной территориях, и "оперативно, без проволочек, решать все стоящие там вопросы", что и продолжает делать правительство.
"Для помощи людям, которые оказались в непростой ситуации, правительство ранее направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жилье, приобрести квартиру либо построить дом. И сегодня на такие цели дополнительно выделим почти 4,5 миллиарда рублей, чтобы компенсировать расходы жителей Курской и Белгородской областей на решение соответствующих жилищных вопросов", – сказал Мишустин.
Он поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства оперативно довести финансирование для этих двух регионов РФ, "чтобы граждане вовремя получили положенные им выплаты".
Ранее Мишустин сообщал, что правительство России выделило свыше 1,2 миллиарда рублей на летний отдых детей из Белгородской области.
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НовостиПравительство РоссииМихаил МишустинЖильеВыплаты и компенсацииРоссияАтаки ВСУОбстрелы ВСУКурская областьБелгородская область
 
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