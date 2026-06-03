Идея обанкротилась: в Крыму оценили "евроинтеграцию" Украины
Идея евроинтеграции Украины обанкротилась – Константинов
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Идея евроинтеграции Украины обанкротилась и привела к полному разрушению украинской государственности, которую теперь невозможно восстановить. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на вопрос РИА Новости Крым на полях Питерского международного экономического форума.
"Очень важно понимать, и это положительная информация: обанкротилась идея евроинтеграции. Все "хотелки" Европы привели к катастрофе для Украины. Она утратила свою государственность и, как мне кажется, утратила шансы вообще на ее восстановление когда-либо в каком бы то ни было виде, независимо от результатов мирных переговоров", – заявил спикер крымского парламента.
Он также убежден, что восстановлением украинской инфраструктуры после окончания спецоперации ее "западные партнеры" также заниматься не будут, несмотря ни на какие заверения в помощи с их стороны.
"Какими бы красивыми ни были слова, в какой-то момент Украина станет не интересна Западу. Когда завершится все, обустраивать ее — дело дурное и долгое: народонаселение исчезло, дороги – колоссальная территория по европейским меркам – требуют колоссальных денег. Это никому не нужно", - констатировал глава Госсовета Крыма.
Самораспад Украины станет итогом мирного урегулирования, поскольку украинцы осознают, какую цену им пришлось заплатить за мнимую идею евроинтеграции страны, заявлял Константинов ранее.
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений, сообщала ранее заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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