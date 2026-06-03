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Идея обанкротилась: в Крыму оценили "евроинтеграцию" Украины

Идея обанкротилась: в Крыму оценили "евроинтеграцию" Украины - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Идея обанкротилась: в Крыму оценили "евроинтеграцию" Украины

Идея евроинтеграции Украины обанкротилась и привела к полному разрушению украинской государственности, которую теперь невозможно восстановить. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T19:32

2026-06-03T19:32

2026-06-03T19:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Идея евроинтеграции Украины обанкротилась и привела к полному разрушению украинской государственности, которую теперь невозможно восстановить. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на вопрос РИА Новости Крым на полях Питерского международного экономического форума."Очень важно понимать, и это положительная информация: обанкротилась идея евроинтеграции. Все "хотелки" Европы привели к катастрофе для Украины. Она утратила свою государственность и, как мне кажется, утратила шансы вообще на ее восстановление когда-либо в каком бы то ни было виде, независимо от результатов мирных переговоров", – заявил спикер крымского парламента.Он также убежден, что восстановлением украинской инфраструктуры после окончания спецоперации ее "западные партнеры" также заниматься не будут, несмотря ни на какие заверения в помощи с их стороны.Самораспад Украины станет итогом мирного урегулирования, поскольку украинцы осознают, какую цену им пришлось заплатить за мнимую идею евроинтеграции страны, заявлял Константинов ранее.Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений, сообщала ранее заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населенияИзвращенная социология: опрос выявил главные страхи украинцевВо сколько Украина обойдется странам ЕС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, владимир константинов, европейский союз (ес), украина, политика, государственный совет рк (госсовет)