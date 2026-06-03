https://crimea.ria.ru/20260603/gde-kupit-benzin-v-krymu-zapuschena-onlayn-karta--1156560253.html

Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС

Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС

Министерство топлива и энергетики Крыма на своем сайте опубликовало интерактивную карту с данными о наличии бензина на АЗС в республике. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T15:28

2026-06-03T15:28

2026-06-03T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Министерство топлива и энергетики Крыма на своем сайте опубликовало интерактивную карту с данными о наличии бензина на АЗС в республике. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Для удобства пользователей имеется возможность выбора марки автомобильного бензина и дизельного топлива, а также пропана и метана. При наличии топлива указаны варианты приобретения: за наличный расчет, по талонам или по топливным картам.Данные интерактивной карты обновляются ежедневно, по мере поступления информации от нефтетрейдеров.Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Аналогичная ситуация и в Севастополе. Эта проблема находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в СевастополеВ Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗССтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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