Рейтинг@Mail.ru
Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260603/gde-kupit-benzin-v-krymu-zapuschena-onlayn-karta--1156560253.html
Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС
Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС
Министерство топлива и энергетики Крыма на своем сайте опубликовало интерактивную карту с данными о наличии бензина на АЗС в республике. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T15:28
2026-06-03T15:51
топливо в крыму
новости крыма
крым
сергей аксенов
азс
бензин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706293_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_dfc4ff6d63dffc9aec9422afe95b4108.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Министерство топлива и энергетики Крыма на своем сайте опубликовало интерактивную карту с данными о наличии бензина на АЗС в республике. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Для удобства пользователей имеется возможность выбора марки автомобильного бензина и дизельного топлива, а также пропана и метана. При наличии топлива указаны варианты приобретения: за наличный расчет, по талонам или по топливным картам.Данные интерактивной карты обновляются ежедневно, по мере поступления информации от нефтетрейдеров.Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Аналогичная ситуация и в Севастополе. Эта проблема находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в СевастополеВ Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗССтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706293_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_56c97f9d9c29c41dd171c025f41f4b12.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо в крыму, новости крыма, крым, сергей аксенов, азс, бензин
Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС

В Крыму запустили интерактивную карту наличия топлива на АЗС

15:28 03.06.2026 (обновлено: 15:51 03.06.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Министерство топлива и энергетики Крыма на своем сайте опубликовало интерактивную карту с данными о наличии бензина на АЗС в республике. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"На официальном сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым обновлена интерактивная карта с актуальными данными о наличии топлива на АЗС основных субъектов топливного рынка республики", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Для удобства пользователей имеется возможность выбора марки автомобильного бензина и дизельного топлива, а также пропана и метана. При наличии топлива указаны варианты приобретения: за наличный расчет, по талонам или по топливным картам.
Данные интерактивной карты обновляются ежедневно, по мере поступления информации от нефтетрейдеров.
Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Аналогичная ситуация и в Севастополе. Эта проблема находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в Севастополе
В Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗС
Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
 
Топливо в КрымуНовости КрымаКрымСергей АксеновАЗСБензин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Товарооборот между РФ и Танзанией вырос на четверть
17:09На Кубани эвакуируют три населенных пункта - что происходит
16:57Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
16:40Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня
16:31Крым хотят сделать первым "электромобильным" регионом России
16:21Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург
16:16Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий
16:07Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки
15:53В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ
15:51Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья
15:47Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов
15:41В Севастополе пьяная женщина покусала полицейского
15:28Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС
15:15Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик
15:03В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение
14:47Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:33Задержка поездов из Крыма: актуальные данные
14:26В Крыму до начала сезона утонули четыре человека
14:14ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб
14:05От набросков Леонардо до ранцевых конструкций – история парашюта
Лента новостейМолния