Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260603/evrosoyuz-stremitsya-vydavit-rpts-iz-armenii--dannye-razvedki-1156554268.html
Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки
Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки
Руководство стран ЕС требует от Еревана уничтожения Еревано-Армянской епархии РПЦ взамен на евроинтеграцию. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T13:02
2026-06-03T13:02
служба внешней разведки (свр)
новости
армения
рпц (русская православная церковь)
европейский союз (ес)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/56/1118225614_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3130ad94d4991eb4339201bdb7b513fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Руководство стран ЕС требует от Еревана уничтожения Еревано-Армянской епархии РПЦ взамен на евроинтеграцию. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.По данным разведки, вопрос курирует созданная в апреле партнерская миссия ЕС в республике. По плану Еревано-Армянская епархия РПЦ должна быть лишена права пользоваться церковной недвижимостью, а ее диалог с местными религиозными структурами, особенно с Армянской Апостольской Церковью, должен быть остановлен.В частности, ведомство приводит ситуацию с настоятелем храма Архангела Михаила при российской военной базе в Гюмри Тимофеем Казаряном, которого местные неправительственные организации при поддержке Брюсселя бездоказательно обвинили в попытке сорвать грядущие парламентские выборы в Армении.Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата, заявил накануне премьер-министр страны Никол Пашинян.Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуацииПашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭСМИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕС
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/56/1118225614_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_63a2bb7cdd147734067e8904d7747c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки (свр), новости, армения, рпц (русская православная церковь), европейский союз (ес)
Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки

СВР: руководство Евросоюза пытается выдавить РПЦ из Армении

13:02 03.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПравославный крест золотой купол
Православный крест золотой купол - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Руководство стран ЕС требует от Еревана уничтожения Еревано-Армянской епархии РПЦ взамен на евроинтеграцию. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой", — цитирует сообщение РИА Новости.
По данным разведки, вопрос курирует созданная в апреле партнерская миссия ЕС в республике. По плану Еревано-Армянская епархия РПЦ должна быть лишена права пользоваться церковной недвижимостью, а ее диалог с местными религиозными структурами, особенно с Армянской Апостольской Церковью, должен быть остановлен.
В частности, ведомство приводит ситуацию с настоятелем храма Архангела Михаила при российской военной базе в Гюмри Тимофеем Казаряном, которого местные неправительственные организации при поддержке Брюсселя бездоказательно обвинили в попытке сорвать грядущие парламентские выборы в Армении.
"Сейчас европейцы фабрикуют компромат на других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы заставить Ереван начать против нее масштабные гонения", – подчеркнули в СВР.
Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата, заявил накануне премьер-министр страны Никол Пашинян.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС
МИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕС
 
Служба внешней разведки (СВР)НовостиАрменияРПЦ (Русская православная церковь)Европейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение
14:47Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:33Задержка поездов из Крыма: актуальные данные
14:26В Крыму утонули четыре человека до начала сезона
14:14ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб
14:05От набросков Леонардо до ранцевых конструкций – история парашюта
13:58"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять лет
13:48В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФ
13:37В Крыму потушили 700 пожаров с начала года
13:23В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши
13:18В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
13:07Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь
13:02Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки
12:55Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым
12:49Зеленский начал новую войну
12:37Боевики ВСУ убили двоих и ранили шесть человек в Херсонской области
12:31Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ
12:11Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей
12:03В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое
11:55ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школа
Лента новостейМолния