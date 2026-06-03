https://crimea.ria.ru/20260603/evrosoyuz-stremitsya-vydavit-rpts-iz-armenii--dannye-razvedki-1156554268.html

Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки

Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки

Руководство стран ЕС требует от Еревана уничтожения Еревано-Армянской епархии РПЦ взамен на евроинтеграцию. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T13:02

2026-06-03T13:02

2026-06-03T13:02

служба внешней разведки (свр)

новости

армения

рпц (русская православная церковь)

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Руководство стран ЕС требует от Еревана уничтожения Еревано-Армянской епархии РПЦ взамен на евроинтеграцию. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.По данным разведки, вопрос курирует созданная в апреле партнерская миссия ЕС в республике. По плану Еревано-Армянская епархия РПЦ должна быть лишена права пользоваться церковной недвижимостью, а ее диалог с местными религиозными структурами, особенно с Армянской Апостольской Церковью, должен быть остановлен.В частности, ведомство приводит ситуацию с настоятелем храма Архангела Михаила при российской военной базе в Гюмри Тимофеем Казаряном, которого местные неправительственные организации при поддержке Брюсселя бездоказательно обвинили в попытке сорвать грядущие парламентские выборы в Армении.Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата, заявил накануне премьер-министр страны Никол Пашинян.Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуацииПашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭСМИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕС

армения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), новости, армения, рпц (русская православная церковь), европейский союз (ес)