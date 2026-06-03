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Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии
Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии
В Феодосии водитель иномарки сбил электросамокат с двумя подростками, дети в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T17:42
2026-06-03T17:42
2026-06-03T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии водитель иномарки сбил электросамокат с двумя подростками, дети в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.Авария произошла в 11:00 на улице Федько.В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку, ее ход контролирует прокуратура Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяная женщина покусала полицейскогоЗа неделю в ДТП на крымских дорогах погибли два человека и 26 пострадалиВ Севастополе будут судить водителя за смерть подростка в ДТП
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РИА Новости Крым
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Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии
В Феодосии водитель иномарки сбил электросамокат с двумя подростками - дети в больнице