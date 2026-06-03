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Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии
Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии
В Феодосии водитель иномарки сбил электросамокат с двумя подростками, дети в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T17:42
2026-06-03T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии водитель иномарки сбил электросамокат с двумя подростками, дети в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.Авария произошла в 11:00 на улице Федько.В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку, ее ход контролирует прокуратура Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяная женщина покусала полицейскогоЗа неделю в ДТП на крымских дорогах погибли два человека и 26 пострадалиВ Севастополе будут судить водителя за смерть подростка в ДТП
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4.7
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крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, дети, феодосия
Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии

В Феодосии водитель иномарки сбил электросамокат с двумя подростками - дети в больнице

17:42 03.06.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДвое детей на самокате попали под машину в Феодосии
Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии водитель иномарки сбил электросамокат с двумя подростками, дети в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
Авария произошла в 11:00 на улице Федько.
"Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с электросамокатом "Куго" под управлением 14-летнего подростка, перевозившего своего 15-летнего товарища", - говорится в сообщении.
В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в больницу.
Госавтоинспекция проводит проверку, ее ход контролирует прокуратура Республики Крым.
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