https://crimea.ria.ru/20260603/dva-cheloveka-pogibli-i-shest-raneny-pri-atake-vsu-na-melitopol---1156554711.html

Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь

Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь

При атаке ВСУ на Мелитополь и пригород два человека погибли и шесть ранены. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T13:07

2026-06-03T13:07

2026-06-03T13:12

атаки всу

запорожская область

новости

новости сво

мелитополь

евгений балицкий

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_2f4ba60b55ee3b88a83d8a737e30c46f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Мелитополь и пригород два человека погибли и шесть ранены. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В среду утром Балицкий сообщил о массированной атаке ВСУ на Мелитополь - украинские боевики ударили по школе, еще одна атака пришлась на мясокомбинат. Кроме того, на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского округа под атаку попал гражданский автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школаОсколки повредили ноги - в Белгородской области ранен 11-летний ребенокБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю

запорожская область

мелитополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, запорожская область, новости, новости сво, мелитополь, евгений балицкий