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Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь
Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь
При атаке ВСУ на Мелитополь и пригород два человека погибли и шесть ранены. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T13:07
2026-06-03T13:07
2026-06-03T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Мелитополь и пригород два человека погибли и шесть ранены. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В среду утром Балицкий сообщил о массированной атаке ВСУ на Мелитополь - украинские боевики ударили по школе, еще одна атака пришлась на мясокомбинат. Кроме того, на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского округа под атаку попал гражданский автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школаОсколки повредили ноги - в Белгородской области ранен 11-летний ребенокБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю
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атаки всу, запорожская область, новости, новости сво, мелитополь, евгений балицкий
Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь
При атаке ВСУ на Мелитополь и пригород два человека погибли и шесть ранены - Балицкий
13:07 03.06.2026 (обновлено: 13:12 03.06.2026)