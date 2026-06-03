Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260603/dva-cheloveka-pogibli-i-shest-raneny-pri-atake-vsu-na-melitopol---1156554711.html
Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь
Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь
При атаке ВСУ на Мелитополь и пригород два человека погибли и шесть ранены. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T13:07
2026-06-03T13:12
атаки всу
запорожская область
новости
новости сво
мелитополь
евгений балицкий
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_2f4ba60b55ee3b88a83d8a737e30c46f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Мелитополь и пригород два человека погибли и шесть ранены. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В среду утром Балицкий сообщил о массированной атаке ВСУ на Мелитополь - украинские боевики ударили по школе, еще одна атака пришлась на мясокомбинат. Кроме того, на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского округа под атаку попал гражданский автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школаОсколки повредили ноги - в Белгородской области ранен 11-летний ребенокБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю
запорожская область
мелитополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_0b6dd0d425bab56eff28fc13c970abfe.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, запорожская область, новости, новости сво, мелитополь, евгений балицкий
Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь

При атаке ВСУ на Мелитополь и пригород два человека погибли и шесть ранены - Балицкий

13:07 03.06.2026 (обновлено: 13:12 03.06.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Мелитополь и пригород два человека погибли и шесть ранены. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В среду утром Балицкий сообщил о массированной атаке ВСУ на Мелитополь - украинские боевики ударили по школе, еще одна атака пришлась на мясокомбинат.
"Только что переговорил с оперативными службами, на данный момент известно о шести пострадавших в результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести", - проинформировал он.
Кроме того, на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского округа под атаку попал гражданский автомобиль.
"К сожалению, водитель и пассажир погибли", - добавил Балицкий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школа
Осколки повредили ноги - в Белгородской области ранен 11-летний ребенок
Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю
 
Атаки ВСУЗапорожская областьНовостиНовости СВОМелитопольЕвгений Балицкий
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение
14:47Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:33Задержка поездов из Крыма: актуальные данные
14:26В Крыму утонули четыре человека до начала сезона
14:14ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб
14:05От набросков Леонардо до ранцевых конструкций – история парашюта
13:58"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять лет
13:48В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФ
13:37В Крыму потушили 700 пожаров с начала года
13:23В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши
13:18В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
13:07Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь
13:02Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки
12:55Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым
12:49Зеленский начал новую войну
12:37Боевики ВСУ убили двоих и ранили шесть человек в Херсонской области
12:31Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ
12:11Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей
12:03В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое
11:55ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школа
Лента новостейМолния