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Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
Семь человек погибли и 11 ранены при атаке дрона ВСУ по рейсовому пассажирскому автобусу сообщением Москва – Симферополь на территории ДНР. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T07:03
2026-06-03T07:03
2026-06-03T07:13
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денис пушилин
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и 11 ранены при атаке дрона ВСУ по рейсовому пассажирскому автобусу сообщением Москва – Симферополь на территории ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, очередной акт беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинские фашисты совершили ранним утром в Енакиево.Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, были ранены более 180 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую областьВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
донецкая народная республика (днр)
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новости, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), автобус, москва, симферополь, беспилотник (бпла, дрон)
Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
При ударе ВСУ по автобусу Москва – Симферополь погибли семь и ранены 11 человек
07:03 03.06.2026 (обновлено: 07:13 03.06.2026)