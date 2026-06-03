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Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
Семь человек погибли и 11 ранены при атаке дрона ВСУ по рейсовому пассажирскому автобусу сообщением Москва – Симферополь на территории ДНР. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T07:03
2026-06-03T07:13
новости
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
автобус
москва
симферополь
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и 11 ранены при атаке дрона ВСУ по рейсовому пассажирскому автобусу сообщением Москва – Симферополь на территории ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, очередной акт беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинские фашисты совершили ранним утром в Енакиево.Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, были ранены более 180 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую областьВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
донецкая народная республика (днр)
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96
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новости, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), автобус, москва, симферополь, беспилотник (бпла, дрон)
Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек

При ударе ВСУ по автобусу Москва – Симферополь погибли семь и ранены 11 человек

07:03 03.06.2026 (обновлено: 07:13 03.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и 11 ранены при атаке дрона ВСУ по рейсовому пассажирскому автобусу сообщением Москва – Симферополь на территории ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, очередной акт беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинские фашисты совершили ранним утром в Енакиево.
"В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва – Симферополь", по предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь", – сообщил Пушилин в своем канале в МАКС.
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, были ранены более 180 человек.
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НовостиДенис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)АвтобусМоскваСимферопольБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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07:03Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
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