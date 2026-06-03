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Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей
Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей
В Севастополе 16-летняя девушка отдала мошенникам более миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T20:43
2026-06-03T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летняя девушка отдала мошенникам более миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Севастополя.По данным правоохранителей, мошенники использовали многоходовую схему, чтобы выманить деньги у подростка. Они общались с девушкой по телефону, представляясь то медицинскими работниками, то сотрудниками Росфинмониторинга, то представителями ФСБ. Сначала у нее попросили персональные данные якобы для диспансеризации. Позже подростку заявили, что ее семья подозревается в спонсировании ВСУ и им грозит уголовная ответственность.После обмана и запугивания девочка отдела все родительские сбережения. Курьером оказался 17-летний местный житель, который сам стал жертвой мошенников.Возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что в Саках задержали подозреваемого в мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", который забрал у пенсионерки более миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у крымчан свыше 36 миллионов рублей за неделю"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонкеКрымские полицейские задержали в Москве мигранта за пособничество мошенникам
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, мошенничество, дети, новости севастополя, крым, новости крыма
Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей

В Севастополе подросток отдал мошенникам более миллиона рублей

20:43 03.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги на клавиатуре
Деньги на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летняя девушка отдала мошенникам более миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
"Втайне от родителей запуганная девушка забрала из тумбочки все наличные, более одного миллиона рублей, и отдала их в руки незнакомца", - рассказали в полиции.
По данным правоохранителей, мошенники использовали многоходовую схему, чтобы выманить деньги у подростка. Они общались с девушкой по телефону, представляясь то медицинскими работниками, то сотрудниками Росфинмониторинга, то представителями ФСБ. Сначала у нее попросили персональные данные якобы для диспансеризации. Позже подростку заявили, что ее семья подозревается в спонсировании ВСУ и им грозит уголовная ответственность.
После обмана и запугивания девочка отдела все родительские сбережения. Курьером оказался 17-летний местный житель, который сам стал жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Саках задержали подозреваемого в мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", который забрал у пенсионерки более миллиона рублей.
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Заголовок открываемого материала
21:05В Крыму отмечается рост бешенства у животных
20:43Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей
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