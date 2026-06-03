https://crimea.ria.ru/20260603/dengi-iz-tumbochki-v-sevastopole-u-podrostka-vymanili-1-million-rubley-1156557218.html

Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей

Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей

В Севастополе 16-летняя девушка отдала мошенникам более миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T20:43

2026-06-03T20:43

2026-06-03T20:43

севастополь

мошенничество

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летняя девушка отдала мошенникам более миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Севастополя.По данным правоохранителей, мошенники использовали многоходовую схему, чтобы выманить деньги у подростка. Они общались с девушкой по телефону, представляясь то медицинскими работниками, то сотрудниками Росфинмониторинга, то представителями ФСБ. Сначала у нее попросили персональные данные якобы для диспансеризации. Позже подростку заявили, что ее семья подозревается в спонсировании ВСУ и им грозит уголовная ответственность.После обмана и запугивания девочка отдела все родительские сбережения. Курьером оказался 17-летний местный житель, который сам стал жертвой мошенников.Возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что в Саках задержали подозреваемого в мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", который забрал у пенсионерки более миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у крымчан свыше 36 миллионов рублей за неделю"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонкеКрымские полицейские задержали в Москве мигранта за пособничество мошенникам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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