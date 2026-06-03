https://crimea.ria.ru/20260603/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-iz-za-ataki-vsu-na-avtobus-moskva--simferopol-1156540382.html
Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь
Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь
Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь, при которой погибли и были ранены люди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T07:52
2026-06-03T07:52
2026-06-03T08:07
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
автобус
общественный транспорт
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь, при которой погибли и были ранены люди. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по предварительным данным, при атаке на пассажирский транспорт погибли 7 человек и 11 получили ранения.Отмечается, что по данным следствия, ранним утром 3 июня украинскими вооруженными формированиями была совершена атака ударным беспилотником по автобусу сообщением "Москва – Симферополь".Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему. "Информация о пострадавших уточняется", – добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвоеВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
https://crimea.ria.ru/20260603/354-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-nochyu-krym-drugie-regiony-rossii-1156540251.html
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), автобус, общественный транспорт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь
Следком: дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь
07:52 03.06.2026 (обновлено: 08:07 03.06.2026)