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Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь
Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь
Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь, при которой погибли и были ранены люди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T07:52
2026-06-03T08:07
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
автобус
общественный транспорт
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь, при которой погибли и были ранены люди. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по предварительным данным, при атаке на пассажирский транспорт погибли 7 человек и 11 получили ранения.Отмечается, что по данным следствия, ранним утром 3 июня украинскими вооруженными формированиями была совершена атака ударным беспилотником по автобусу сообщением "Москва – Симферополь".Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему. "Информация о пострадавших уточняется", – добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвоеВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), автобус, общественный транспорт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь

Следком: дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь

07:52 03.06.2026 (обновлено: 08:07 03.06.2026)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь, при которой погибли и были ранены люди. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по предварительным данным, при атаке на пассажирский транспорт погибли 7 человек и 11 получили ранения.
"По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", – сообщается в официальном канале Следственного комитета РФ в МАКС.
Отмечается, что по данным следствия, ранним утром 3 июня украинскими вооруженными формированиями была совершена атака ударным беспилотником по автобусу сообщением "Москва – Симферополь".
Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему. "Информация о пострадавших уточняется", – добавили в СК.
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