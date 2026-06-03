https://crimea.ria.ru/20260603/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-iz-za-ataki-vsu-na-avtobus-moskva--simferopol-1156540382.html

Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь

Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь

Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь, при которой погибли и были ранены люди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T07:52

2026-06-03T07:52

2026-06-03T08:07

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

автобус

общественный транспорт

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь, при которой погибли и были ранены люди. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по предварительным данным, при атаке на пассажирский транспорт погибли 7 человек и 11 получили ранения.Отмечается, что по данным следствия, ранним утром 3 июня украинскими вооруженными формированиями была совершена атака ударным беспилотником по автобусу сообщением "Москва – Симферополь".Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему. "Информация о пострадавших уточняется", – добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвоеВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу

https://crimea.ria.ru/20260603/354-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-nochyu-krym-drugie-regiony-rossii-1156540251.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), автобус, общественный транспорт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу