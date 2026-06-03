https://crimea.ria.ru/20260603/delegatsiya-kryma-uchastvuet-v-peterburgskom-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-1156547324.html

Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T11:12

2026-06-03T11:12

2026-06-03T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.В рамках форума будет презентован инвестиционный потенциал республики и подписаны новые инвестиционные соглашения. Она отметила, что большинство меморандумов, подписанных на ПМЭФ в прошлом году, уже прошли Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. В числе участников также председатель Комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко. Среди ключевых проектов, которые будут подписаны Крымом на ПМЭФ‑2026, основная доля приходится на сферу крупных развлекательно-парковых объектов, туризм и рекреацию, также представлены логистика и деловая инфраструктура, развитие малой авиации и воздушных видов спорта на горе Клементьева. Сумма предполагаемых проектов - более 170 млрд рублей. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что в работе форума примут участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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