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Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T11:12
2026-06-03T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.В рамках форума будет презентован инвестиционный потенциал республики и подписаны новые инвестиционные соглашения. Она отметила, что большинство меморандумов, подписанных на ПМЭФ в прошлом году, уже прошли Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. В числе участников также председатель Комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко. Среди ключевых проектов, которые будут подписаны Крымом на ПМЭФ‑2026, основная доля приходится на сферу крупных развлекательно-парковых объектов, туризм и рекреацию, также представлены логистика и деловая инфраструктура, развитие малой авиации и воздушных видов спорта на горе Клементьева. Сумма предполагаемых проектов - более 170 млрд рублей. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что в работе форума примут участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, пмэф, ирина кивико, экономика крыма, финансы, инвестиции
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме

11:12 03.06.2026
 
© Минэкономразвития КрымаДелегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
© Минэкономразвития Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.
© Минэкономразвития КрымаДелегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
© Минэкономразвития Крыма
Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
В рамках форума будет презентован инвестиционный потенциал республики и подписаны новые инвестиционные соглашения.
"Это ключевое экономическое событие года, которое задает вектор инвестиционного развития всей страны. Нас ждут четыре напряженных и плодотворных дня для презентации инвестиционного потенциала республики и подписания новых инвестиционных соглашений", - сказала она.
Она отметила, что большинство меморандумов, подписанных на ПМЭФ в прошлом году, уже прошли Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.
"Шесть из них утверждены к практической реализации и находятся на сопровождении Корпорации развития региона. Это доказывает, что наши договоренности переходят в реальные проекты, а не остаются на бумаге", - сообщила Ирина Кивико.
© Минэкономразвития КрымаДелегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
© Минэкономразвития Крыма
Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. В числе участников также председатель Комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.
Среди ключевых проектов, которые будут подписаны Крымом на ПМЭФ‑2026, основная доля приходится на сферу крупных развлекательно-парковых объектов, туризм и рекреацию, также представлены логистика и деловая инфраструктура, развитие малой авиации и воздушных видов спорта на горе Клементьева. Сумма предполагаемых проектов - более 170 млрд рублей.
© Минэкономразвития КрымаДелегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
© Минэкономразвития Крыма
Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что в работе форума примут участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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