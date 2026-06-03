Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме
© Минэкономразвития КрымаДелегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
© Минэкономразвития Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.
© Минэкономразвития КрымаДелегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
© Минэкономразвития Крыма
Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
В рамках форума будет презентован инвестиционный потенциал республики и подписаны новые инвестиционные соглашения.
"Это ключевое экономическое событие года, которое задает вектор инвестиционного развития всей страны. Нас ждут четыре напряженных и плодотворных дня для презентации инвестиционного потенциала республики и подписания новых инвестиционных соглашений", - сказала она.
Она отметила, что большинство меморандумов, подписанных на ПМЭФ в прошлом году, уже прошли Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.
"Шесть из них утверждены к практической реализации и находятся на сопровождении Корпорации развития региона. Это доказывает, что наши договоренности переходят в реальные проекты, а не остаются на бумаге", - сообщила Ирина Кивико.
© Минэкономразвития КрымаДелегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
© Минэкономразвития Крыма
Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. В числе участников также председатель Комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.
Среди ключевых проектов, которые будут подписаны Крымом на ПМЭФ‑2026, основная доля приходится на сферу крупных развлекательно-парковых объектов, туризм и рекреацию, также представлены логистика и деловая инфраструктура, развитие малой авиации и воздушных видов спорта на горе Клементьева. Сумма предполагаемых проектов - более 170 млрд рублей.
© Минэкономразвития КрымаДелегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
© Минэкономразвития Крыма
Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что в работе форума примут участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.