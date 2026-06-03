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Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12 - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
Число пострадавших при террористической атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР выросло до 12, сообщил минтранс республики. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T21:31
2026-06-03T21:31
2026-06-03T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших при террористической атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР выросло до 12, сообщил минтранс республики.Список пострадавших - на сайте минтранса ДНР. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. Глава региона Денис Пушилин сообщал, что восемь человек погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Перевозчиком на данном автобусном маршруте является крымское предприятие, сообщили в минтрансе РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУЗеленский начал новую войнуВ атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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автобус, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), видео
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
21:31 03.06.2026 (обновлено: 21:34 03.06.2026)