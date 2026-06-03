Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12 - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260603/chislo-postradavshikh-pri-atake-vsu-na-avtobus-v-dnr-uvelichilos-do-12-1156572267.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12 - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
Число пострадавших при террористической атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР выросло до 12, сообщил минтранс республики. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T21:31
2026-06-03T21:34
автобус
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/03/1156541905_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a7ffe1dfc3264ffabe481352b5fbbf41.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших при террористической атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР выросло до 12, сообщил минтранс республики.Список пострадавших - на сайте минтранса ДНР. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. Глава региона Денис Пушилин сообщал, что восемь человек погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Перевозчиком на данном автобусном маршруте является крымское предприятие, сообщили в минтрансе РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУЗеленский начал новую войнуВ атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/03/1156541905_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_b42c03b556670836bc083c30efd6e953.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
автобус, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), видео
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12

21:31 03.06.2026 (обновлено: 21:34 03.06.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших при террористической атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР выросло до 12, сообщил минтранс республики.

"Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс "Подольск — Симферополь", который был сегодня атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево. Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров", - говорится в сообщении минтранса на платформе МАКС.

Список пострадавших - на сайте минтранса ДНР. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. Глава региона Денис Пушилин сообщал, что восемь человек погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Перевозчиком на данном автобусном маршруте является крымское предприятие, сообщили в минтрансе РК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ
Зеленский начал новую войну
В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши
 
АвтобусДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияНовостиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:03Атака ВСУ на Севастополь - что известно
22:37В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
22:33Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день
22:15По сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезону
22:08В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:51Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит
21:39Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО
21:31Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
21:22В Крыму пересчитали пляжи к сезону
21:05В Крыму отмечается рост бешенства у животных
20:43Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей
20:3582 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:31Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали
20:19В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
20:10Триллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития
19:55США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – Рубио
19:40ВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе
19:32Идея обанкротилась: в Крыму оценили "евроинтеграцию" Украины
19:19Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик
19:07Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды
Лента новостейМолния