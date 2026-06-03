Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260603/chetyre-cheloveka-postradali-pri-atake-vsu-na-sankt-peterburg-1156563030.html
Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург
Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге ликвидировали техногенные последствия утренней атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T16:21
2026-06-03T16:21
санкт-петербург
происшествия
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
александр беглов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711318_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_30209cdb2196651fcdcf34bb39c25e18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге ликвидировали техногенные последствия утренней атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.Утром в среду, 3 июня, ВСУ атаковали беспилотниками объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Погибших нет, были повреждены несколько объектов.По информации губернатора, оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомбДва человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на МелитопольУвеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711318_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18ff200b53abba09e72604abc816cbb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), александр беглов
Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург

Беглов рассказал о состоянии четырех пострадавших при атаке ВСУ на Санкт-Петербург

16:21 03.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге ликвидировали техногенные последствия утренней атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
Утром в среду, 3 июня, ВСУ атаковали беспилотниками объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Погибших нет, были повреждены несколько объектов.
"Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь", - отметил Беглов.
По информации губернатора, оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб
Два человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на Мелитополь
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым
 
Санкт-ПетербургПроисшествияАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Александр Беглов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Товарооборот между РФ и Танзанией вырос на четверть
17:09На Кубани эвакуируют три населенных пункта - что происходит
16:57Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
16:40Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня
16:31Крым хотят сделать первым "электромобильным" регионом России
16:21Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург
16:16Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий
16:07Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки
15:53В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ
15:51Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья
15:47Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов
15:41В Севастополе пьяная женщина покусала полицейского
15:28Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС
15:15Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик
15:03В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение
14:47Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:33Задержка поездов из Крыма: актуальные данные
14:26В Крыму до начала сезона утонули четыре человека
14:14ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб
14:05От набросков Леонардо до ранцевых конструкций – история парашюта
Лента новостейМолния