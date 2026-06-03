https://crimea.ria.ru/20260603/chetyre-cheloveka-postradali-pri-atake-vsu-na-sankt-peterburg-1156563030.html

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге ликвидировали техногенные последствия утренней атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T16:21

2026-06-03T16:21

2026-06-03T16:21

санкт-петербург

происшествия

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

александр беглов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге ликвидировали техногенные последствия утренней атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.Утром в среду, 3 июня, ВСУ атаковали беспилотниками объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Погибших нет, были повреждены несколько объектов.По информации губернатора, оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомбДва человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на МелитопольУвеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым

санкт-петербург

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), александр беглов