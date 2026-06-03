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Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург
Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге ликвидировали техногенные последствия утренней атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T16:21
2026-06-03T16:21
2026-06-03T16:21
санкт-петербург
происшествия
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
александр беглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге ликвидировали техногенные последствия утренней атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.Утром в среду, 3 июня, ВСУ атаковали беспилотниками объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Погибших нет, были повреждены несколько объектов.По информации губернатора, оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомбДва человека погибли и шесть ранены при атаке ВСУ на МелитопольУвеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым
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санкт-петербург, происшествия, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), александр беглов
Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург
Беглов рассказал о состоянии четырех пострадавших при атаке ВСУ на Санкт-Петербург