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Черный взрыв произошел на Солнце - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Черный взрыв произошел на Солнце
Черный взрыв произошел на Солнце - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Черный взрыв произошел на Солнце
Часть материи Солнца придет к Земле после мощной вспышки на поверхности светила. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T18:49
2026-06-03T18:49
солнце
вспышки на солнце
лаборатория солнечной астрономии ики ран
земля
космос
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Часть материи Солнца придет к Земле после мощной вспышки на поверхности светила. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, в среду на Солнце произошли три подряд вспышки уровня близкого к X. Одна из них разметала в короне облако нейтрального водорода. Водород в таком состоянии практически не прозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца – соответствующие фотоны тратятся на ионизацию и полностью гибнут в этом слое.Часть этого облака, по прогнозу kаборатории, в ночь на четверг придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах, будет поглощена растениями."Солнце, как это бывало уже тысячи тысяч раз, пришлет часть своей материи Земле", – констатируют астрономы.Утром в среду в лаборатории сообщали о самой сильной вспышке, произошедшей на Солнце за полтора месяца. Это произошло после устойчивого падения вспышечной активности и вопреки законам физики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце начнется мертвый сезонУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
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солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, земля, космос, новости
Черный взрыв произошел на Солнце

На Солнце произошел черный взрыв – часть звездной материи несется к Земле

18:49 03.06.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНЧерная вспышка на Солнце
Черная вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Часть материи Солнца придет к Земле после мощной вспышки на поверхности светила. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, в среду на Солнце произошли три подряд вспышки уровня близкого к X. Одна из них разметала в короне облако нейтрального водорода. Водород в таком состоянии практически не прозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца – соответствующие фотоны тратятся на ионизацию и полностью гибнут в этом слое.
"В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае произошло второе", – поясняют ученые.
Часть этого облака, по прогнозу kаборатории, в ночь на четверг придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах, будет поглощена растениями.
"Солнце, как это бывало уже тысячи тысяч раз, пришлет часть своей материи Земле", – констатируют астрономы.
Утром в среду в лаборатории сообщали о самой сильной вспышке, произошедшей на Солнце за полтора месяца. Это произошло после устойчивого падения вспышечной активности и вопреки законам физики.
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СолнцеВспышки на СолнцеЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНЗемлякосмосНовости
 
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