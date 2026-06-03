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Черный взрыв произошел на Солнце

Черный взрыв произошел на Солнце - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Черный взрыв произошел на Солнце

Часть материи Солнца придет к Земле после мощной вспышки на поверхности светила. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T18:49

2026-06-03T18:49

2026-06-03T18:49

солнце

вспышки на солнце

лаборатория солнечной астрономии ики ран

земля

космос

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Часть материи Солнца придет к Земле после мощной вспышки на поверхности светила. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, в среду на Солнце произошли три подряд вспышки уровня близкого к X. Одна из них разметала в короне облако нейтрального водорода. Водород в таком состоянии практически не прозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца – соответствующие фотоны тратятся на ионизацию и полностью гибнут в этом слое.Часть этого облака, по прогнозу kаборатории, в ночь на четверг придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах, будет поглощена растениями."Солнце, как это бывало уже тысячи тысяч раз, пришлет часть своей материи Земле", – констатируют астрономы.Утром в среду в лаборатории сообщали о самой сильной вспышке, произошедшей на Солнце за полтора месяца. Это произошло после устойчивого падения вспышечной активности и вопреки законам физики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце начнется мертвый сезонУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, земля, космос, новости