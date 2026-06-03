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Боевики ВСУ убили двоих и ранили шесть человек в Херсонской области
Боевики ВСУ убили двоих и ранили шесть человек в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Боевики ВСУ убили двоих и ранили шесть человек в Херсонской области
Двое мирных жителей погибли и шестеро пострадали при ударе ВСУ по Херсонской области, также враг атаковал Комплексный центр социального обслуживания населения в РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T12:37
2026-06-03T12:37
2026-06-03T12:37
херсонская область
владимир сальдо
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и шестеро пострадали при ударе ВСУ по Херсонской области, также враг атаковал Комплексный центр социального обслуживания населения в Великой Лепетихе. Об этом проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо.Как уточнил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, в момент атаки в здании находились две пожилые женщины, один пенсионер и трое социальных работников. Граждане приехали получить услуги парикмахера. Взрывной волной выбило окна. Люди не пострадали.При этом в Новой Збурьевке Голопристанского муниципального округа атака БПЛА на частный жилой дом привела к гибели мужчины, его личность устанавливается.Еще две 34-летних мужчин ранены в Любимовке Каховского округа при ударе беспилотника по легковому автомобилю, в Новой Збруевке при аналогичных обстоятельствах ранение получила 36-летняя женщина.Повреждения получили жилые дома, Дом культуры, складские помещение, грузовые и гражданские автомобили в разных населенных пунктах региона.Под прицелом ВСУ также оказалась трасса Р-280 "Новороссия" из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов, сообщал ранее в среду Сальдо. Сейчас власти ведут работу по усилению ее защиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей ХерсонщиныБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделюЧисло раненных из-за атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Боевики ВСУ убили двоих и ранили шесть человек в Херсонской области
Шесть человек ранены и двое погибли при ударах ВСУ по Херсонской области – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и шестеро пострадали при ударе ВСУ по Херсонской области, также враг атаковал Комплексный центр социального обслуживания населения в Великой Лепетихе. Об этом проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Великой Лепетихе украинский беспилотник атаковал Комплексный центр социального обслуживания населения, где, кроме работников, находились трое пожилых посетителей. Удар был явно намеренный, поскольку дрон летел за автомобилем, на котором приехали посетители", – написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Как уточнил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, в момент атаки в здании находились две пожилые женщины, один пенсионер и трое социальных работников. Граждане приехали получить услуги парикмахера. Взрывной волной выбило окна. Люди не пострадали.
"Воевать со стариками и детьми в любой войне, в любой армии за последние пять тысяч лет считалось делом позорным. Но не позорным оно является для вояк ВСУ. Ну что ж, водораздел между добром и злом, правдой и неправдой становится все более рельефным", – прокомментировал атаку Черевко.
При этом в Новой Збурьевке Голопристанского муниципального округа атака БПЛА на частный жилой дом привела к гибели мужчины, его личность устанавливается.
"В Алешках за пределами населенного пункта при подрыве на мине погиб мужчина 1998 года рождения, ранен мужчина 1979 года рождения. Еще один подрыв там же привел к ранению мужчин 1970 и 1974 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы", – проинформировал Сальдо о последствиях ударов по другим муниципалитетам региона.
Еще две 34-летних мужчин ранены в Любимовке Каховского округа при ударе беспилотника по легковому автомобилю, в Новой Збруевке при аналогичных обстоятельствах ранение получила 36-летняя женщина.
Повреждения получили жилые дома, Дом культуры, складские помещение, грузовые и гражданские автомобили в разных населенных пунктах региона.
Под прицелом ВСУ также оказалась трасса Р-280 "Новороссия"
из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов, сообщал ранее в среду Сальдо. Сейчас власти ведут работу по усилению ее защиты.
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