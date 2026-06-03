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Боевики ВСУ убили двоих и ранили шесть человек в Херсонской области

Боевики ВСУ убили двоих и ранили шесть человек в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Боевики ВСУ убили двоих и ранили шесть человек в Херсонской области

Двое мирных жителей погибли и шестеро пострадали при ударе ВСУ по Херсонской области, также враг атаковал Комплексный центр социального обслуживания населения в РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T12:37

2026-06-03T12:37

2026-06-03T12:37

херсонская область

владимир сальдо

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и шестеро пострадали при ударе ВСУ по Херсонской области, также враг атаковал Комплексный центр социального обслуживания населения в Великой Лепетихе. Об этом проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо.Как уточнил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, в момент атаки в здании находились две пожилые женщины, один пенсионер и трое социальных работников. Граждане приехали получить услуги парикмахера. Взрывной волной выбило окна. Люди не пострадали.При этом в Новой Збурьевке Голопристанского муниципального округа атака БПЛА на частный жилой дом привела к гибели мужчины, его личность устанавливается.Еще две 34-летних мужчин ранены в Любимовке Каховского округа при ударе беспилотника по легковому автомобилю, в Новой Збруевке при аналогичных обстоятельствах ранение получила 36-летняя женщина.Повреждения получили жилые дома, Дом культуры, складские помещение, грузовые и гражданские автомобили в разных населенных пунктах региона.Под прицелом ВСУ также оказалась трасса Р-280 "Новороссия" из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов, сообщал ранее в среду Сальдо. Сейчас власти ведут работу по усилению ее защиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей ХерсонщиныБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделюЧисло раненных из-за атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу