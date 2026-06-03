https://crimea.ria.ru/20260603/bespilotniki-massirovanno-atakuyut-leningradskuyu-oblast-1156538859.html

Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую область

Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую область

Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T06:07

2026-06-03T06:07

2026-06-03T06:16

новости

александр дрозденко

ленинградская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около трех часов ночи, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета. К настоящему времени известно об уничтожении 30 беспилотников.И предупредил, что боевая работа по отражению воздушной атаки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, александр дрозденко, ленинградская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу