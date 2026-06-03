https://crimea.ria.ru/20260603/bespilotniki-massirovanno-atakuyut-leningradskuyu-oblast-1156538859.html
Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую область
Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую область
Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T06:07
2026-06-03T06:07
2026-06-03T06:16
новости
александр дрозденко
ленинградская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около трех часов ночи, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета. К настоящему времени известно об уничтожении 30 беспилотников.И предупредил, что боевая работа по отражению воздушной атаки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр дрозденко, ленинградская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую область
Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников
06:07 03.06.2026 (обновлено: 06:16 03.06.2026)