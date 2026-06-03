Рейтинг@Mail.ru
Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260603/bespilotnaya-opasnost-v-krymu-otmenena-1156538462.html
Беспилотная опасность в Крыму отменена
Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T18:12
2026-06-03T18:14
крым
срочные новости крыма
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/40/1118224065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3358309406c18dd234c2a449946f0fd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Беспилотную опасность в регионе объявили в 13:17. Сообщалось о работе ПВО. Угроза сохранялась почти пять часов.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым - единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/40/1118224065_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_892f0e28393044e50b26a23c25bdc8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, новости крыма
Беспилотная опасность в Крыму отменена

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

18:12 03.06.2026 (обновлено: 18:14 03.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМолодые листья на дереве
Молодые листья на дереве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Беспилотную опасность в регионе объявили в 13:17. Сообщалось о работе ПВО. Угроза сохранялась почти пять часов.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым - единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСрочные новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды
18:55Нефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь
18:49Черный взрыв произошел на Солнце
18:46"Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан
18:37Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины
18:19В Севастополе к купальному сезону готовы 24 пляжа
18:12Беспилотная опасность в Крыму отменена
18:09В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море
17:58На Южном берегу Крыма снова будет громко
17:42Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии
17:31Атака на крымский автобус в ДНР: трое раненых находятся в реанимации
17:20На Украине выявили схему вывода за границу 198 миллиардов гривен
17:15Товарооборот между РФ и Танзанией вырос на четверть
17:09На Кубани эвакуируют три населенных пункта - что происходит
16:57Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
16:40Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня
16:31Крым хотят сделать первым "электромобильным" регионом России
16:21Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург
16:16Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий
16:07Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки
Лента новостейМолния