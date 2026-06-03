https://crimea.ria.ru/20260603/belousov-nazval-prioritety-predsedatelstva-rossii-v-odkb-1156552365.html

Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ

Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ

Ключевым приоритетом российского председательства в ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности на евразийском... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T12:31

2026-06-03T12:31

2026-06-03T12:31

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

андрей белоусов

евразия

безопасность

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Ключевым приоритетом российского председательства в ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ, которое проходит в подмосковном парке "Патриот".Он подчеркнул, что в современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран ОДКБ."Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным выдвинута инициатива выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из ее центральных элементов служит Договор о коллективной безопасности", – отметил министр.На заседании обсуждаются вопросы вызовов и угроз в зоне ответственности организации, управления коллективными силами, их боевой подготовки и материально-технического обеспечения.Ранее кандидат исторических наук, политолог Вадим Петров выразил мнение, что новый формат ОДКБ мог бы объединить вокруг РФ страны, которые готовы жить по новым правилам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – ШойгуПашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭСПутин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), андрей белоусов, евразия, безопасность, новости, россия