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Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ
Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ
Ключевым приоритетом российского председательства в ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности на евразийском... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T12:31
2026-06-03T12:31
2026-06-03T12:31
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
андрей белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Ключевым приоритетом российского председательства в ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ, которое проходит в подмосковном парке "Патриот".Он подчеркнул, что в современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран ОДКБ."Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным выдвинута инициатива выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из ее центральных элементов служит Договор о коллективной безопасности", – отметил министр.На заседании обсуждаются вопросы вызовов и угроз в зоне ответственности организации, управления коллективными силами, их боевой подготовки и материально-технического обеспечения.Ранее кандидат исторических наук, политолог Вадим Петров выразил мнение, что новый формат ОДКБ мог бы объединить вокруг РФ страны, которые готовы жить по новым правилам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – ШойгуПашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭСПутин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда
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организация договора о коллективной безопасности (одкб), андрей белоусов, евразия, безопасность, новости, россия
Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ
Необходимо наращивать потенциал ОДКБ для укрепления стабильности в Евразии - Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Ключевым приоритетом российского председательства в ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ, которое проходит в подмосковном парке "Патриот".
"По инициативе Российской Федерации подготовлены проекты решений, направленных на совершенствование сил организации и совместную подготовку кадров. В условиях глобальной неопределенности и напряженности их реализация позволит углубить наше взаимодействие", – заявил Белоусов.
Он подчеркнул, что в современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран ОДКБ.
"Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным выдвинута инициатива выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из ее центральных элементов служит Договор о коллективной безопасности", – отметил министр.
На заседании обсуждаются вопросы вызовов и угроз в зоне ответственности организации, управления коллективными силами, их боевой подготовки и материально-технического обеспечения.
Ранее
кандидат исторических наук, политолог Вадим Петров выразил мнение
, что новый формат ОДКБ мог бы объединить вокруг РФ страны, которые готовы жить по новым правилам.
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