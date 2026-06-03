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Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик
Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик
Перевозчиком на автобусном маршруте Подольск– Симферополь, который был атакован беспилотником ВСУ в Енакиево, является крымское предприятие. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T15:15
2026-06-03T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Перевозчиком на автобусном маршруте Подольск– Симферополь, который был атакован беспилотником ВСУ в Енакиево, является крымское предприятие. Об этом сообщил минтранс Крыма.Минтранс республики выразил соболезнования родным и близким жертв теракта и заверил, что всем пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь и поддержка.Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. Автобус шел рейсом Подольск – Симферополь, зарегистрированы на него было более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, новости крыма, минтранс крыма, автобус, донецкая народная республика (днр), подольск
Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик

Атакованный дроном ВСУ автобус Подольск – Симферополь обслуживал перевозчик из Крыма

15:15 03.06.2026
 
© Репортёр Руденко VФото с места удара по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиево
Фото с места удара по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиево
© Репортёр Руденко V
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Перевозчиком на автобусном маршруте Подольск– Симферополь, который был атакован беспилотником ВСУ в Енакиево, является крымское предприятие. Об этом сообщил минтранс Крыма.
"Министерство информирует, что перевозчиком на данном маршруте является крымское предприятие", - говорится в сообщении.
Минтранс республики выразил соболезнования родным и близким жертв теракта и заверил, что всем пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. Автобус шел рейсом Подольск – Симферополь, зарегистрированы на него было более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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КрымНовости КрымаМинтранс КрымаАвтобусДонецкая Народная Республика (ДНР)Подольск
 
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