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Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик
Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик
Перевозчиком на автобусном маршруте Подольск– Симферополь, который был атакован беспилотником ВСУ в Енакиево, является крымское предприятие. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T15:15
2026-06-03T15:15
2026-06-03T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Перевозчиком на автобусном маршруте Подольск– Симферополь, который был атакован беспилотником ВСУ в Енакиево, является крымское предприятие. Об этом сообщил минтранс Крыма.Минтранс республики выразил соболезнования родным и близким жертв теракта и заверил, что всем пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь и поддержка.Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. Автобус шел рейсом Подольск – Симферополь, зарегистрированы на него было более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик
Атакованный дроном ВСУ автобус Подольск – Симферополь обслуживал перевозчик из Крыма