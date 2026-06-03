https://crimea.ria.ru/20260603/atakovannyy-dronom-avtobus-v-dnr-obsluzhival-krymskiy-perevozchik-1156560074.html

Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик

Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик

Перевозчиком на автобусном маршруте Подольск– Симферополь, который был атакован беспилотником ВСУ в Енакиево, является крымское предприятие. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T15:15

2026-06-03T15:15

2026-06-03T15:15

крым

новости крыма

минтранс крыма

автобус

донецкая народная республика (днр)

подольск

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/03/1156541863_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_2263c861141ba5c0c1601334a4b8433c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Перевозчиком на автобусном маршруте Подольск– Симферополь, который был атакован беспилотником ВСУ в Енакиево, является крымское предприятие. Об этом сообщил минтранс Крыма.Минтранс республики выразил соболезнования родным и близким жертв теракта и заверил, что всем пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь и поддержка.Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. Автобус шел рейсом Подольск – Симферополь, зарегистрированы на него было более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

донецкая народная республика (днр)

подольск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, минтранс крыма, автобус, донецкая народная республика (днр), подольск