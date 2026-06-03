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Атака ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Атака ВСУ на Севастополь - что известно
Атака ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Атака ВСУ на Севастополь - что известно
В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, сбито уже семь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T23:03
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, сбито уже семь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации властей, на Северной стороне из-за обломков упавшего дрона загорелась крыша в одном из двухэтажных домов на территории садового товарищества.Никто из людей не пострадал.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в среду в 22:08. Позже губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении двух БПЛА в ходе отражения атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма
Атака ВСУ на Севастополь - что известно

Атака ВСУ на Севастополь - сбиты 7 дронов, горит дом

23:03 03.06.2026 (обновлено: 23:11 03.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, сбито уже семь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбито 7 БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и парка Победы", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
По информации властей, на Северной стороне из-за обломков упавшего дрона загорелась крыша в одном из двухэтажных домов на территории садового товарищества.
Никто из людей не пострадал.
Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в среду в 22:08. Позже губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении двух БПЛА в ходе отражения атаки.
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