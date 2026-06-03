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Атака на крымский автобус в ДНР: трое раненых находятся в реанимации

Атака на крымский автобус в ДНР: трое раненых находятся в реанимации - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Атака на крымский автобус в ДНР: трое раненых находятся в реанимации

Трое пассажиров автобуса Подольск – Симферополь, который был атакован украинским беспилотником в Донецкой Народной Республике, находятся в реанимации. Об этом... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T17:31

2026-06-03T17:31

2026-06-03T18:41

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Трое пассажиров автобуса Подольск – Симферополь, который был атакован украинским беспилотником в Донецкой Народной Республике, находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Константин Масников.Ребенок, пострадавший при атаке, находится в состоянии средней степени тяжести. У него осколочные ранения мягких тканей, жизненно важные органы не повреждены, угрозы жизни нет, добавил Масников.Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. На рейс были зарегистрированы более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте. Перевозчиком на данном автобусном маршруте является крымское предприятие, сообщили в минтрансе РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУЗеленский начал новую войнуВ атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

симферополь

подольск

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2026

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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, атаки всу, автобус, новости, теракт, новые регионы россии, симферополь, подольск