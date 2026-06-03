https://crimea.ria.ru/20260603/Kakoy-segodnya-prazdnik-3-iyunya_-1118349386.html

Какой сегодня праздник: 3 июня

Какой сегодня праздник: 3 июня - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Какой сегодня праздник: 3 июня

В этот день отмечается Всемирный день велосипеда, был изобретен парашют, а французская экспедиция впервые в мире покорила восьмитысячник в Гималаях. Еще 3 июня... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-03T00:00

2026-06-03T00:00

2026-06-02T22:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В этот день отмечается Всемирный день велосипеда, был изобретен парашют, а французская экспедиция впервые в мире покорила восьмитысячник в Гималаях. Еще 3 июня родились режиссер Сергей Герасимов, великий советский хирург Николай Бурденко и российская легкоатлетка Елена Исинбаева.Что празднуют в мире3 июня - Всемирный день велосипеда. Это один из самых молодых праздников: Генассамблея ООН провозгласила его в апреле 2018 года. Самому транспортному средству уже исполнилось большее двухсот лет: считается, что велосипед был придуман крепостным крестьянином Ефимом Артамоновым, который в 1801 году представил его императору Александру I.В России 3 июня почитают Владимирскую икону Божией Матери. Считается, что в этот день в 1521 году Владимирская икона спасла Москву от нашествия хана Махмет-Гирея, который с многотысячным войском практически беспрепятственно дошел до столицы Великого княжества Московского, но по необъяснимым причинам отступил, не напав на город. Впрочем, с этим успешно справился его потомок Девлет-Гирей, устроивший Крымский поход на Москву в 1571 году: в результате осады города Москва была сожжена практически дотла, устоял только каменный Кремль.А еще сегодня можно отметить Праздник прогульщика, День всепобеждающей любви, Всемирный день сидра и День вспоминания о снеге.Знаменательные событияВ 1785 году француз Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют как средство безопасной эвакуации из воздушного шара, полеты на которых тогда только входили в моду. Правда, демонстрировать свое изобретение на себе создатель не решился, для наглядности сбросив с 300-метровой высоты собаку с парашютом. Животное приземлилось целым и невредимым. Не знаем, что подумала о Бланшаре собака, но с тех пор 3 июня считается днем изобретения парашюта.В 1917 году в Петрограде на Васильевском острове состоялся Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. На нем присутствовали 1090 делегатов, большинство - меньшевики и эсеры. На съезде избрали постоянный орган, Всероссийский центральный исполнительный комитет, председателем которого стал Николай Чхеидзе.В 1927 году по решению президиума Моссовета начался демонтаж Красных ворот, которые в 1709 году были построены по приказу Петра I в честь победы над шведами в битве под Полтавой. Решение обосновали необходимостью "урегулировать уличное движение".В 1930 году было принято решение о строительстве Беломорско-Балтийского канала, который должен был соединить Белое море с Онежским озером и сократить путь к Балтийскому морю и Волго-Балтийскому водному пути. Строительство, которое велось в основном силами заключенных ГУЛАГа, завершилось в июне 1933 года.В 1950 году был покорен первый из 14 восьмитысячников – вершина Аннапурна в Гималаях. Первопроходцами посчастливилось стать французской экспедиции, которую возглавлял альпинист Морис Эрцог.В 1992 году в России был создан Совет безопасности – конституционный совещательный орган при президенте России, отвечавший за защиту интересов общества и государства от внутренних и внешних угроз.Кто родилсяВ 1726 году родился шотландский естествоиспытатель Джеймс Хаттон. Его считают родоначальником современной геологии и геохронологии. Он первый предположил, что горы на Земле образовались не вследствие великого потопа, а из-за внутренних сил Земли. По мнению Хаттона, внутренняя часть нашей планеты должна была быть раскаленной, и именно эта раскаленная лава стала двигателем, вызвавшим формирование новых гор. Так зародилась теория плутонизма.В 1761 году на свет появился английский изобретатель Генри Шрапнель. Будучи офицером Британской армии, он предложил конструкцию, состоявшую из полого ядра, наполненного смесью взрывчатки и мелких металлических шариков. Поражающая сила снаряда в разы превосходила обычные ядра, однако на вооружение разработка была принята британской армией только в 1803 году. В честь изобретателя такое ядро стали называть шрапнельным.В 1808 году родился американский политический деятель Джефферсон Дэвис, ставший первым и единственным президентом Конфедеративных штатов Америки во время гражданской войны в США.В 1843 году родился русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений Климент Тимирязев. Серьезно занимался исследованием свойств хлорофилла в растениях и изучением процесса фотосинтеза растений. Впервые в России ввел опыты с культурой растений в искусственных почвах – в теплицах. Институт физиологии растений РАН носит сегодня имя Тимирязева.В 1876 году родился известный советский хирург Николай Бурденко. Среди его разработок – методы лечения онкологии центральной и вегетативной нервной систем, методика операций опухоли мозга. В его честь назвали несколько методов хирургических операций. Один из крупнейших санаториев в Крыму носит его имя.В 1885 году родился российский революционер Яков Свердлов. В августе-сентябре 1918 года после покушения на Ленина временно исполнял обязанности председателя Совета народных комиссаров РСФСР.В 1906 году родился советский кинорежиссер, сценарист, драматург и педагог Сергей Герасимов. Среди его известных работ – "Молодая гвардия", "Тихий Дон", "Красное и черное", "Юность Петра".Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева родилась в 1982 году в Волгограде. Исинбаева - майор Вооруженных сил РФ, инструктор по легкой атлетике Центрального спортивного клуба Армии. У спортсменки двое детей - Ева и Добрыня.Также в этот день родились кубинский революционер и политик Рауль Кастро, российский актер Всеволод Шиловский, советский фигурист Юрий Овчинников, испанский теннисист Рафаэль Надаль, российская телеведущая Юлия Барановская.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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