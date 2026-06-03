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82 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
82 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 03.06.2026
82 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 82 украинских беспилотника над российской территорией, в том числе над Крымом и Черным морем. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T20:35
2026-06-03T20:35
2026-06-03T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 82 украинских беспилотника над российской территорией, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дроны уничтожены над Крымом, Черным морем, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Смоленской областями.Ранее в МО РФ сообщили, что в ночь на среду военные перехватили и уничтожили 354 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школаКоличество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвоеВражеские дроны пытаются прорваться к Москве
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
82 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
82 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны
20:35 03.06.2026 (обновлено: 20:54 03.06.2026)