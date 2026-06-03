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82 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

82 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 03.06.2026

82 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 82 украинских беспилотника над российской территорией, в том числе над Крымом и Черным морем. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T20:35

2026-06-03T20:35

2026-06-03T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 82 украинских беспилотника над российской территорией, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дроны уничтожены над Крымом, Черным морем, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Смоленской областями.Ранее в МО РФ сообщили, что в ночь на среду военные перехватили и уничтожили 354 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школаКоличество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвоеВражеские дроны пытаются прорваться к Москве

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма