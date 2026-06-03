https://crimea.ria.ru/20260603/354-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-nochyu-krym-drugie-regiony-rossii-1156540251.html
354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 03.06.2026
354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
Средства российской противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 354 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T07:36
2026-06-03T07:36
2026-06-03T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 354 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости
Материал дополняется
354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
354 украинских беспилотника перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России
07:36 03.06.2026 (обновлено: 07:37 03.06.2026)