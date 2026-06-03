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354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 03.06.2026
354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
Средства российской противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 354 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T07:36
2026-06-03T07:37
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 354 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости
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354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России

354 украинских беспилотника перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России

07:36 03.06.2026 (обновлено: 07:37 03.06.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 354 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
 
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07:36354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:22Количество сбитых над Ленинградской областью дронов за час выросло почти вдвое
07:03Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
06:43В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
06:30Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве
06:07Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую область
05:06Как российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем
05:00Танкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской области
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22:14Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы
21:52Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму
21:26В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний
21:08В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов
20:49Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение
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