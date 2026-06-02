Ж/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажиров - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Ж/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажиров
Железнодорожная станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажиров

08:15 02.06.2026 (обновлено: 08:18 02.06.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
По информации ГСЭ, поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя.
"Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд", - говорится в сообщении.
Также пассажиры могут самостоятельно доехать до ст. Урожайной (за 30 минут до времени отправления от Джанкоя), чтобы сесть в поезд ,или же произвести посадку на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.
Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставят до Джанкоя.
Железнодорожную станцию "Джанкой" на севере Крыма закрывали для посадки и высадки пассажиров 23 мая. Открыли ее 25 мая. О причинах не сообщалось.
