Ж/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажиров

Железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис...

2026-06-02T08:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По информации ГСЭ, поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также пассажиры могут самостоятельно доехать до ст. Урожайной (за 30 минут до времени отправления от Джанкоя), чтобы сесть в поезд ,или же произвести посадку на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставят до Джанкоя.Железнодорожную станцию "Джанкой" на севере Крыма закрывали для посадки и высадки пассажиров 23 мая. Открыли ее 25 мая. О причинах не сообщалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

