Рейтинг@Mail.ru
Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/zhd-stantsiya-dzhankoy-zakryta-kak-khodyat--elektrichki-i-avtobusy-1156517940.html
Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы
Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы
В Крыму на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, организовано автобусное сообщение. Об этом сообщили в Южной пригородной... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T12:49
2026-06-02T12:49
крым
новости крыма
медиагруппа "россия сегодня"
джанкой
поезд
электричка
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155779401_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c01f6f6e5e35518e7515685059d75da4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Крыму на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, организовано автобусное сообщение. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.2 июня железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.Автобусное сообщение в сторону станции Джанкой на участке Феодосия - ДжанкойПригородный поезд №6746 Керчь – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 12:50, прибытие на ст. Джанкой 13:20. №7112/7111 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса от ст. Азовская в 16:36, прибытие на ст. Джанкой в 17:06. №6742 Керчь – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 17:51, прибытие на ст. Джанкой в 18:21.№7114/7113 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса от ст. Азовская в 19:19, прибытие на ст. Джанкой в 19:49.№ 6760 Феодосия – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 21:15, прибытие на ст. Джанкой в 21:45.№6762 Феодосия – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 23:51, прибытие на ст. Джанкой в 00:21.№6744 Керчь - Джанкой (на 3 июня): отправление автобуса от ст. Азовская в 01:24, прибытие на ст. Джанкой в 01:54.В сторону станции Азовская на участке Джанкой - Феодосия№7103 Джанкой – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 13:25, прибытие на ст. Азовская 13:55.№6745 Джанкой – Керчь: отправление автобуса от ст. Джанкой в 13:55, прибытие на ст. Азовская в 14:25.№6749 Армянск – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 17:13, прибытие на ст. Азовская в 17:43.№7120/7119 Симферополь – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 22:05, прибытие на ст. Азовская в 22:35.В сторону станции Джанкой на участке Симферополь - Джанкой:№6620 Симферополь - Солёное Озеро: отправление автобуса от ст. Урожайная в 13:20, прибытие на ст. Джанкой в 14:05.№6626 Симферополь - Джанкой : отправление автобуса от ст. Урожайная в 19:15, прибытие на ст. Джанкой в 20:00.№7120/7119 Симферополь – Феодосия: отправление автобуса от ст. Урожайная в 21:57, прибытие на ст. Джанкой в 22:57.В сторону станции Урожайная на участке Джанкой - Симферополь:№6627 Джанкой – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 13:05, прибытие на ст. Урожайная в 13:50.№7112/7111 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 16:16, прибытие на ст. Урожайная в 17:16.№6631 Джанкой – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 18:50, прибытие на ст. Урожайная в 19:35.№7114/7113 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 19:17, прибытие на ст. Урожайная в 20:17.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Симферополя в Санкт-Петербург отменилиВ отпуск на юг: в продаже есть14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морюБеспересадочные вагоны в Крым из Пскова отправились в первый рейс
крым
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155779401_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_87bbfcfe5af027be7cec9d55dd146457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, медиагруппа "россия сегодня", джанкой, поезд, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания"
Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы

В Крыму организовали движение автобусов от закрытой железнодорожной станции Джанкой

12:49 02.06.2026
 
© ЮППКВокзал города Джанкой
Вокзал города Джанкой
© ЮППК
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Крыму на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, организовано автобусное сообщение. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.
2 июня железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.
"Для удобства пассажиров организовано автобусное сообщение на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, а именно от станции Джанкой до станции Урожайная и в обратном направлении; от станции Азовская до станции Джанкой и в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Автобусное сообщение в сторону станции Джанкой на участке Феодосия - Джанкой

Пригородный поезд №6746 Керчь – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 12:50, прибытие на ст. Джанкой 13:20.

№7112/7111 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса от ст. Азовская в 16:36, прибытие на ст. Джанкой в 17:06.

№6742 Керчь – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 17:51, прибытие на ст. Джанкой в 18:21.

№7114/7113 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса от ст. Азовская в 19:19, прибытие на ст. Джанкой в 19:49.

№ 6760 Феодосия – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 21:15, прибытие на ст. Джанкой в 21:45.

№6762 Феодосия – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 23:51, прибытие на ст. Джанкой в 00:21.

№6744 Керчь - Джанкой (на 3 июня): отправление автобуса от ст. Азовская в 01:24, прибытие на ст. Джанкой в 01:54.


В сторону станции Азовская на участке Джанкой - Феодосия

№7103 Джанкой – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 13:25, прибытие на ст. Азовская 13:55.
№6745 Джанкой – Керчь: отправление автобуса от ст. Джанкой в 13:55, прибытие на ст. Азовская в 14:25.

№6749 Армянск – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 17:13, прибытие на ст. Азовская в 17:43.

№7120/7119 Симферополь – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 22:05, прибытие на ст. Азовская в 22:35.


В сторону станции Джанкой на участке Симферополь - Джанкой:

№6620 Симферополь - Солёное Озеро: отправление автобуса от ст. Урожайная в 13:20, прибытие на ст. Джанкой в 14:05.

№6626 Симферополь - Джанкой : отправление автобуса от ст. Урожайная в 19:15, прибытие на ст. Джанкой в 20:00.
№7120/7119 Симферополь – Феодосия: отправление автобуса от ст. Урожайная в 21:57, прибытие на ст. Джанкой в 22:57.


В сторону станции Урожайная на участке Джанкой - Симферополь:

№6627 Джанкой – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 13:05, прибытие на ст. Урожайная в 13:50.

№7112/7111 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 16:16, прибытие на ст. Урожайная в 17:16.

№6631 Джанкой – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 18:50, прибытие на ст. Урожайная в 19:35.

№7114/7113 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 19:17, прибытие на ст. Урожайная в 20:17.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поезд из Симферополя в Санкт-Петербург отменили
В отпуск на юг: в продаже есть14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морю
Беспересадочные вагоны в Крым из Пскова отправились в первый рейс
 
КрымНовости КрымаМедиагруппа "Россия сегодня"ДжанкойПоездЭлектричкаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонщины
15:11В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
15:01Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС
14:52Дефицит бензина в Крыму - Аксенов оценил ситуацию
14:44Массированный удар по Украине разрушил около 20 военных заводов и предприятий
14:34"Пустите Дуньку в Европу!": 150 лет со дня рождения Константина Тренева
14:23Альпинист сорвался с горы под Севастополем
14:07Почти 30 улиц Симферополя обесточены
13:51Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю
13:38Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ
13:22В Севастополе изменили порядок выделения земли бойцам СВО
13:14"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения Киева
12:59СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
12:56ВТБ предоставит более 32 миллиардов рублей для развития туризма
12:49Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы
12:40Задержка поездов в Крым и из Крыма - актуальные данные
12:37В Севастополе приняли единый закон о мерах поддержки участников СВО
12:24Почему Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз
12:11Следил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизмену
12:03С 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками
Лента новостейМолния