Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы

В Крыму на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, организовано автобусное сообщение. Об этом сообщили в Южной пригородной... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T12:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Крыму на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, организовано автобусное сообщение. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.2 июня железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.Автобусное сообщение в сторону станции Джанкой на участке Феодосия - ДжанкойПригородный поезд №6746 Керчь – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 12:50, прибытие на ст. Джанкой 13:20. №7112/7111 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса от ст. Азовская в 16:36, прибытие на ст. Джанкой в 17:06. №6742 Керчь – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 17:51, прибытие на ст. Джанкой в 18:21.№7114/7113 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса от ст. Азовская в 19:19, прибытие на ст. Джанкой в 19:49.№ 6760 Феодосия – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 21:15, прибытие на ст. Джанкой в 21:45.№6762 Феодосия – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 23:51, прибытие на ст. Джанкой в 00:21.№6744 Керчь - Джанкой (на 3 июня): отправление автобуса от ст. Азовская в 01:24, прибытие на ст. Джанкой в 01:54.В сторону станции Азовская на участке Джанкой - Феодосия№7103 Джанкой – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 13:25, прибытие на ст. Азовская 13:55.№6745 Джанкой – Керчь: отправление автобуса от ст. Джанкой в 13:55, прибытие на ст. Азовская в 14:25.№6749 Армянск – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 17:13, прибытие на ст. Азовская в 17:43.№7120/7119 Симферополь – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 22:05, прибытие на ст. Азовская в 22:35.В сторону станции Джанкой на участке Симферополь - Джанкой:№6620 Симферополь - Солёное Озеро: отправление автобуса от ст. Урожайная в 13:20, прибытие на ст. Джанкой в 14:05.№6626 Симферополь - Джанкой : отправление автобуса от ст. Урожайная в 19:15, прибытие на ст. Джанкой в 20:00.№7120/7119 Симферополь – Феодосия: отправление автобуса от ст. Урожайная в 21:57, прибытие на ст. Джанкой в 22:57.В сторону станции Урожайная на участке Джанкой - Симферополь:№6627 Джанкой – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 13:05, прибытие на ст. Урожайная в 13:50.№7112/7111 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 16:16, прибытие на ст. Урожайная в 17:16.№6631 Джанкой – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 18:50, прибытие на ст. Урожайная в 19:35.№7114/7113 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 19:17, прибытие на ст. Урожайная в 20:17.

