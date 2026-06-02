Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы

В Крыму организовали движение автобусов от закрытой железнодорожной станции Джанкой
© ЮППК
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Крыму на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, организовано автобусное сообщение. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.
2 июня железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.
"Для удобства пассажиров организовано автобусное сообщение на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, а именно от станции Джанкой до станции Урожайная и в обратном направлении; от станции Азовская до станции Джанкой и в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Автобусное сообщение в сторону станции Джанкой на участке Феодосия - Джанкой
Пригородный поезд №6746 Керчь – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 12:50, прибытие на ст. Джанкой 13:20.
№7112/7111 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса от ст. Азовская в 16:36, прибытие на ст. Джанкой в 17:06.
№6742 Керчь – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 17:51, прибытие на ст. Джанкой в 18:21.
№7114/7113 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса от ст. Азовская в 19:19, прибытие на ст. Джанкой в 19:49.
№ 6760 Феодосия – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 21:15, прибытие на ст. Джанкой в 21:45.
№6762 Феодосия – Джанкой: отправление автобуса от ст. Азовская в 23:51, прибытие на ст. Джанкой в 00:21.
№6744 Керчь - Джанкой (на 3 июня): отправление автобуса от ст. Азовская в 01:24, прибытие на ст. Джанкой в 01:54.
В сторону станции Азовская на участке Джанкой - Феодосия
№7103 Джанкой – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 13:25, прибытие на ст. Азовская 13:55.
№6745 Джанкой – Керчь: отправление автобуса от ст. Джанкой в 13:55, прибытие на ст. Азовская в 14:25.
№6749 Армянск – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 17:13, прибытие на ст. Азовская в 17:43.
№7120/7119 Симферополь – Феодосия: отправление автобуса от ст. Джанкой в 22:05, прибытие на ст. Азовская в 22:35.
В сторону станции Джанкой на участке Симферополь - Джанкой:
№6620 Симферополь - Солёное Озеро: отправление автобуса от ст. Урожайная в 13:20, прибытие на ст. Джанкой в 14:05.
№6626 Симферополь - Джанкой : отправление автобуса от ст. Урожайная в 19:15, прибытие на ст. Джанкой в 20:00.
№7120/7119 Симферополь – Феодосия: отправление автобуса от ст. Урожайная в 21:57, прибытие на ст. Джанкой в 22:57.
В сторону станции Урожайная на участке Джанкой - Симферополь:
№6627 Джанкой – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 13:05, прибытие на ст. Урожайная в 13:50.
№7112/7111 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 16:16, прибытие на ст. Урожайная в 17:16.
№6631 Джанкой – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 18:50, прибытие на ст. Урожайная в 19:35.
№7114/7113 Феодосия – Симферополь: отправление автобуса со ст. Джанкой в 19:17, прибытие на ст. Урожайная в 20:17.
