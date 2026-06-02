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Заявление Кремля о конце СВО и бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 02.06.2026
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Заявление Кремля о конце СВО и бензин в Крыму: главное за день
Заявление Кремля о конце СВО и бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Заявление Кремля о конце СВО и бензин в Крыму: главное за день
Террористические атаки Киева на регионы РФ и гибель мирных россиян. Удары возмездия по Украине и заявление Кремля о перспективах окончания спецоперации... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T22:56
2026-06-02T22:56
главное за день
крым
севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
пмэф
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки Киева на регионы РФ и гибель мирных россиян. Удары возмездия по Украине и заявление Кремля о перспективах окончания спецоперации. Топливная проблема в Крыму и Севастополе. США на Питерском Международном Экономическом Форуме. Новый порядок предоставления земли участникам СВО в Севастополе. Погода в Крыму и температура воды в Черном море.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки КиеваЗа неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, ранены более 180 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Только за четыре выходных дня боевики киевского режима нанесли более 500 ударов по Херсонской области. В результате обстрелов погибли два человека, в том числе малолетний ребенок, ранения получили не менее 20 мирных жителей, проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо. Во вторник Киев продолжил террористические атаки на регионы РФ, в том числе ПВО работала над Крымом и Севастополем– одни из беспилотников упал на крышу дома. В Белгородской области ранен 11-летний ребенок.Удары возмездия и конец СВОПорядка 20 заводов и предприятий ОПК Украины поражены в ходе массированного удара, который ВС России нанесли в ночь на вторник в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории российских регионов, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Бензин в Крыму и СевастополеПроблема нехватки бензина в Крыму обсуждалась в ходе встречи вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с главой республики Сергеем Аксеновым. Как сообщил руководитель региона, решение данного вопроса является приоритетным направлением работы. Он также подчеркнул, что вопрос находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения. В среду на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет опубликована интерактивная карта, которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики.В Севастополе из-за логистических сложностей также сохраняется топливный дефицит, бензин отпускают по ранее проданным талонам, продажа которых пока приостановлена. При этом местные власти просят опасаться мошенников, которые под предлогом продажи талонов могут продать подделку. Прокуратура Севастополя проводит проверку сведений о неправомерной продаже топлива на территории города.В Краснодарском крае нет проблем с бензином на автозаправочных станциях, топливо имеется в наличии и находится в свободной продаже.Делегация из США приедет на ПМЭФОфициальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, сообщил во вторник помощник президента России Юрий Ушаков. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.Крым на ПМЭФ подпишет меморандум о привлечении 30 млрд рублей инвестиций, сообщили в пресс-службе председателя Государственного совета Крыма.Поддержка участников СВОЗаксобрание Севастополя утвердило отдельный закон, в котором объединены все меры поддержки участников спецоперации и их семей, чтобы людям было проще ориентироваться в своих правах и положенных льготах, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также в городе принят новый порядок предоставления бойцам спецоперации земельных участков, по которому земля или выплаты взамен нее будут предоставляться военнослужащим и добровольцам, если они одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. Одним из условий станет регистрация по месту жительства или месту пребывания в Севастополе. Денежные выплаты в первую очередь будут получать бойцы СВО, получившие инвалидность 1 или 2 группы вследствие ранения, а также семьи погибших участников СВО.Прогноз погоды на июньПервый летний месяц в Крыму будет нежарким. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Специалист прогнозирует, что лето в Крыму постепенно будет вступать в свои права. По долгосрочному прогнозу метеоролога, в целом температурный режим в июне в Крыму будет около нормы, без жары. Комфортная температура воды в Черном море также установится не раньше второй пентады июня, когда температура воздуха днем уже будет +25…26 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20260602/krepkiy-i-tonkiy-shov-kak-afrikantsev-v-krymu-uchat-kroit-i-shit-1156518309.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Заявление Кремля о конце СВО и бензин в Крыму: главное за день

Заявление Кремля о конце СВО и проблема с поставками бензина в Крым – главное за день

22:56 02.06.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки Киева на регионы РФ и гибель мирных россиян. Удары возмездия по Украине и заявление Кремля о перспективах окончания спецоперации. Топливная проблема в Крыму и Севастополе. США на Питерском Международном Экономическом Форуме. Новый порядок предоставления земли участникам СВО в Севастополе. Погода в Крыму и температура воды в Черном море.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки Киева

За неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, ранены более 180 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Только за четыре выходных дня боевики киевского режима нанесли более 500 ударов по Херсонской области. В результате обстрелов погибли два человека, в том числе малолетний ребенок, ранения получили не менее 20 мирных жителей, проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо.
Во вторник Киев продолжил террористические атаки на регионы РФ, в том числе ПВО работала над Крымом и Севастополем– одни из беспилотников упал на крышу дома. В Белгородской области ранен 11-летний ребенок.
Здание администрации Краснодарского края
Вчера, 19:32
Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона

Удары возмездия и конец СВО

Порядка 20 заводов и предприятий ОПК Украины поражены в ходе массированного удара, который ВС России нанесли в ночь на вторник в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории российских регионов, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вокзал города Джанкой
Вчера, 12:49
Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы

Бензин в Крыму и Севастополе

Проблема нехватки бензина в Крыму обсуждалась в ходе встречи вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с главой республики Сергеем Аксеновым. Как сообщил руководитель региона, решение данного вопроса является приоритетным направлением работы.
Он также подчеркнул, что вопрос находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения. В среду на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет опубликована интерактивная карта, которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики.
В Севастополе из-за логистических сложностей также сохраняется топливный дефицит, бензин отпускают по ранее проданным талонам, продажа которых пока приостановлена. При этом местные власти просят опасаться мошенников, которые под предлогом продажи талонов могут продать подделку. Прокуратура Севастополя проводит проверку сведений о неправомерной продаже топлива на территории города.
В Краснодарском крае нет проблем с бензином на автозаправочных станциях, топливо имеется в наличии и находится в свободной продаже.
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Вчера, 19:12
Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление

Делегация из США приедет на ПМЭФ

Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, сообщил во вторник помощник президента России Юрий Ушаков. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.
Крым на ПМЭФ подпишет меморандум о привлечении 30 млрд рублей инвестиций, сообщили в пресс-службе председателя Государственного совета Крыма.
Бесплатные курсы шитья для студентов из Африки организовали в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Вчера, 19:36
Крепкий и тонкий шов: как африканцев в Крыму учат кроить и шить

Поддержка участников СВО

Заксобрание Севастополя утвердило отдельный закон, в котором объединены все меры поддержки участников спецоперации и их семей, чтобы людям было проще ориентироваться в своих правах и положенных льготах, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Также в городе принят новый порядок предоставления бойцам спецоперации земельных участков, по которому земля или выплаты взамен нее будут предоставляться военнослужащим и добровольцам, если они одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. Одним из условий станет регистрация по месту жительства или месту пребывания в Севастополе. Денежные выплаты в первую очередь будут получать бойцы СВО, получившие инвалидность 1 или 2 группы вследствие ранения, а также семьи погибших участников СВО.
Митинг националистов в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Вчера, 13:14
"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения Киева

Прогноз погоды на июнь

Первый летний месяц в Крыму будет нежарким. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Специалист прогнозирует, что лето в Крыму постепенно будет вступать в свои права.
По долгосрочному прогнозу метеоролога, в целом температурный режим в июне в Крыму будет около нормы, без жары. Комфортная температура воды в Черном море также установится не раньше второй пентады июня, когда температура воздуха днем уже будет +25…26 градусов.
На канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
Вчера, 17:48
В Крыму на канатной дороге застряли дети
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму в среду будет тепло и дождливо
00:00Какой сегодня праздник: 3 июня
22:56Заявление Кремля о конце СВО и бензин в Крыму: главное за день
22:35Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России
22:26Новости Севастополя: когда бензин появится в продаже
22:22Станция в Джанкое закрыта: два поезда опаздывают в пути до 5 часов
22:14Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы
21:52Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму
21:26В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний
21:08В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов
20:49Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение
20:31Над Крымом сбили беспилотники
20:16Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут
19:59Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языку
19:47Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти
19:36Крепкий и тонкий шов: как африканцев в Крыму учат кроить и шить
19:32Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона
19:21Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка
19:12Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
19:03Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
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