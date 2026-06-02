Задержка поездов в Крым и из Крыма - актуальные данные
2026-06-02T12:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Два поезда из Крыма следуют с задержкой до 6 часов, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Так, по данным на 12.00 вторника поезд № 007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 31 мая, прибыл в Севастополь с опозданием на 1 час. Поезд №174 Евпатория - Москва, отправлением 1 июня - на 8.00 МСК, следует с опозданием 6 часов.Поезд № 092 Севастополь – Москва, отправлением 1 июня, вернулся в график.Поезд №194 Севастополь - Челябинск, отправлением 2 июня, идет с опозданием на 2 часа.Железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления, сообщалось ранее.Кроме того, поезд № 078 из Симферополя в Санкт-Петербург отменен по техническим причинам. Пассажиры могут получить полную стоимость проездного документа по месту его приобретения или пересесть на поезд №174 Евпатория - Москва.Также по техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участках Джанкой — Армянск, Джанкой — Солёное Озеро, Джанкой — Азовская и Джанкой — Урожайная.
Два поезда из Крыма следуют с задержкой до 6 часов - перевозчик
12:40 02.06.2026 (обновлено: 12:42 02.06.2026)
