Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины

2026-06-02T05:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Хмельницокм и Николаеве. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работала ПВО. Пожары зафиксированы в нежилых зданиях в Голосеевском, Подольском, Дарницком и Печерском районах.В Харькове, по информации мэра города Игоря Терехова, зафиксированы удары по объектам инфраструктуры и промышленным предприятиям.В Хмельницком, по данным украинского канал ТСН, возник пожар "на одном из объектов".Также информация о взрывах поступала из Днепропетровска, Сум , Николаева.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ наносят в ответ на террористические атаки по российской территории. Удары армия России наносит по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.

