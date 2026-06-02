Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины
Взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Хмельницокм и Николаеве. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ. РИА Новости Крым, 02.06.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Хмельницокм и Николаеве. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работала ПВО. Пожары зафиксированы в нежилых зданиях в Голосеевском, Подольском, Дарницком и Печерском районах.В Харькове, по информации мэра города Игоря Терехова, зафиксированы удары по объектам инфраструктуры и промышленным предприятиям.В Хмельницком, по данным украинского канал ТСН, возник пожар "на одном из объектов".Также информация о взрывах поступала из Днепропетровска, Сум , Николаева.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ наносят в ответ на террористические атаки по российской территории. Удары армия России наносит по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Хмельницокм и Николаеве. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.
По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работала ПВО. Пожары зафиксированы в нежилых зданиях в Голосеевском, Подольском, Дарницком и Печерском районах.
В Харькове, по информации мэра города Игоря Терехова, зафиксированы удары по объектам инфраструктуры и промышленным предприятиям.
В Хмельницком, по данным украинского канал ТСН, возник пожар "на одном из объектов".
Также информация о взрывах поступала из Днепропетровска, Сум , Николаева.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ наносят в ответ на террористические атаки по российской территории. Удары армия России наносит по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
Это их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – Путин
Число раненных из-за атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек
Война на Украине получит иное качество: Лукашенко предупредил о последствиях атаки на Белоруссию
ВСУ ударили по роддому и МКД в Энергодаре
 
08:46Армия России нанесла массированный удар по оборонным предприятиям Украины
08:41Из Крыма – всей России: уникальный биопрепарат проходит госрегистрацию
08:29Поезд из Симферополя в Санкт-Петербург отменили
08:23Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника
08:15Ж/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажиров
07:57ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих
07:48Осколки повредили ноги - в Белгородской области ранен 11-летний ребенок
07:39Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю
07:27ВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотников
07:04В Крыму сняли беспилотную опасность
06:53В Севастополе отменили воздушную тревогу
06:48Короткая рабочая неделя началась в Крыму
06:29На Ильском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника
06:21Новости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонам
06:00В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку
05:56Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины
05:38Воздушная тревога объявлена в Севастополе
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
23:07Совещание по Старобельску и ситуация с бензином в Крыму и Севастополе: главное за день
