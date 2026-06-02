ВТБ предоставит более 32 миллиардов рублей для развития туризма - РИА Новости Крым, 02.06.2026
ВТБ предоставит более 32 миллиардов рублей для развития туризма
ВТБ направил в Минэкономразвития России проекты на общую сумму 32,6 миллиарда рублей в рамках новой программы льготного финансирования туристической... РИА Новости Крым, 02.06.2026
ВТБ предоставит более 32 миллиардов рублей для развития туризма

12:56 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. ВТБ направил в Минэкономразвития России проекты на общую сумму 32,6 миллиарда рублей в рамках новой программы льготного финансирования туристической инфраструктуры "Пять морей и озеро Байкал", сообщил в преддверии ПМЭФ-2026 заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Банк сформировал пул из шести потенциальных проектов, которые претендуют на участие в программе.
"Программа сфокусирована на поддержке проектов в регионах, которые обладают наибольшим потенциалом для развития туризма и уже формируют устойчивый поток гостей. Речь идет о территориях, где важно не только наращивать номерной фонд, но и создавать полноценную инфраструктуру — от логистики до сервисной среды. Такой подход позволяет комплексно развивать курорты и повышать их привлекательность для туристов", — приводит слова Бортникова пресс-служба ВТБ.
Программа является дополнением к действующему механизму льготного инвестиционного кредитования (программа 141) и предусматривает аналогичные условия финансирования, однако распространяется на ограниченный перечень территорий — 12 федеральных круглогодичных курортов. Механизм предполагает предоставление льготных кредитов на создание и развитие туристической инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов размещения и сопутствующих сервисов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
